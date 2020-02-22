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Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
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РИА Новости

Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"

00:54 22.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая людей, заявил, что "кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику". Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность.
Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
Владимир Зеленский
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Двадцатого февраля, на Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, эвакуированными из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Прибывших доставили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители, недовольные таким решением, устроили протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский, 24 человека задержаны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеХубэйВОЗВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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