Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский , комментируя беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая людей, заявил, что "кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику". Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность.

Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.

Двадцатого февраля, на Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, эвакуированными из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Прибывших доставили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители, недовольные таким решением, устроили протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский, 24 человека задержаны.