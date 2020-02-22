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В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
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РИА Новости

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

09:06 22.02.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу заявил, что власти рассматривают возможность использования препарата против гриппа "Авиган", известного также "Фавипиравир", для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019.
"Мы получаем информацию от других стран, что ряд препаратов, которые используют для лечения гриппа, могут быть эффективны (в борьбе с коронавирусом)", - сказал министр в эфире телеканала Yomiuri TV.
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Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Препарат "Авиган" был разработан компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. как средство для лечения гриппа.
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В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
Ранее в феврале препарат "Фавилавир" ("Фавипиравир"), разработанный китайской фармацевтической компаней Zhejiang Hisun Pharmaceutical, был одобрен Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в качестве препарата, который потенциально может быть эффективен в лечении нового типа коронавируса. При этом Zhejiang Hisun Pharmaceutical подала заявку на регистрацию препарата в качестве лекарства против гриппа у взрослых. Кроме этого, компанией была подана заявка на проведение клинических испытаний "Фавилавира" ("Фавипиравир") и против нового типа коронавируса, что вскоре было одобрено. С середины месяца Zhejiang Hisun Pharmaceutical приступила к производству препарата "Фавилавира".
К настоящему времени в Японии было подтверждено 747 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. В 634 случаях это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама. В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияВ мире
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