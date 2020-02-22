Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

"В наступившую субботу на погоду столичного региона будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с запада. Облаков в небе станет больше, местами в начале дня пройдут небольшие осадки. Температура воздуха плюс 4-6, по области плюс 2-7", - сообщил Леус.

По словам синоптика, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду, с постепенным усиление до 6-11 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.