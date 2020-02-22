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2020-02-22T09:56+0300
https://ria.ru/20200222/1565088591.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

09:56 22.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Парке Горького в Москве
Прохожие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Небольшие осадки в начале дня и до плюс 6 ожидаются в субботу в Москве, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В наступившую субботу на погоду столичного региона будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с запада. Облаков в небе станет больше, местами в начале дня пройдут небольшие осадки. Температура воздуха плюс 4-6, по области плюс 2-7", - сообщил Леус.
По словам синоптика, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду, с постепенным усиление до 6-11 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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