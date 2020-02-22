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https://ria.ru/20200222/1565088488.html
Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР
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РИА Новости

Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР

08:59 22.02.2020 (обновлено: 12:24 22.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПрибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Первый секретарь российского посольства в Пекине Константин Невежкин рассказал, как дипломатам, занимавшимся эвакуацией россиян из Уханя, пришлось более часа удерживать сотрудников китайского аэропорта, чтобы они дождались гражданина Украины, который эвакуировался российским бортом.
"У нас в ходе эвакуации был реальный момент, когда мы уже стали закрывать списки, поскольку все российские граждане и граждане других стран СНГ, которые были заявлены и которые хотели, приехали. Мы их уже зарегистрировали, и тут из штаба из посольства поступает звонок, говорят, что на них вышел гражданин Украины и очень просит его забрать, и нам дается команда его тоже забрать", — сказал Невежкин.
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По его словам, украинец в это время добирался в аэропорт на такси.
"У меня по спискам уже все прошли, я стою на стойке регистрации, где работают китайцы, они в форме химзащиты. Ну, и мы знаем, что китайцы вообще законопослушные, для них правила и требования превыше всего, а в такой ситуации особенно. И они мне говорят, что ждать не могут, должны уходить, потому что им нужно сдавать одежду на утилизацию, им нужно пройти дезинфекцию и отдохнуть, а потом следующая вахта", — пояснил дипломат.
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Тогда он стал выяснять, где находится этот гражданин Украины, и оказалось, что он никак не может проехать.

"В результате я держал эту стойку и не отпускал их в течение часа, пришлось рассказывать русские анекдоты на китайском языке и байки из своей студенческой жизни, но его я дождался", — добавил Невежкин.

При этом, подчеркнул он, украинец даже оказал услугу дипломатам.
"Потому что поступили указания некоторые документы передать на борт, и мы вместе с ним их и передали. И он их действительно передал, все хорошо сделал", — сказал секретарь посольства.
Он признался, что видел по телевизору, что происходит на Украине после возвращения людей из Уханя, и добавил, что "смотреть на это больно".
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Украина эвакуировала своих граждан и несколько иностранцев из Уханя 20 февраля. Они должны были остаться на карантин в санатории в поселке Новые Санжары под Полтавой. Но местные жители устроили массовые протесты, а когда эвакуированных привезли в санаторий, встретили их криками, истериками и забросали автобусы камнями. В результате столкновений с полицией пострадали девять правоохранителей и один гражданский.
Россиян эвакуировали из провинции Хубэй 5 февраля. Два самолета ВКС доставили в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека — 128 россиян и 16 граждан СНГ. Они провели в карантине 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань стало известно 31 декабря. Выяснилось, что ее возбудитель — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. По последним данным, в Китае коронавирусом заразились более 75 тысяч человек, свыше 2300 умерли, больше 20 тысяч уже вылечились.
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Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииКитайУханьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Спасибо дипломатам и ВКС :)
22 февраля, 09:04
ИЯИбрагим Яблоков
3200002
- Товарися дипломата, пора садитя самолет! - Мужики, а я вам рассказывал, как мы тёщу хоронили? Слушайте, короче...
22 февраля, 11:04
Сергей Тарасов
3211000
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