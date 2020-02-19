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Карантин для эвакуированных из Китая россиян закончился
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РИА Новости

Карантин для эвакуированных из Китая россиян закончился

01:24 19.02.2020 (обновлено: 01:41 19.02.2020)
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Двухнедельный карантин в санатории "Градостроитель" под Тюменью для эвакуированных из Китая россиян и граждан СНГ закончился, люди начинают разъезжаться по домам, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Два самолета ВКС 5 февраля доставили из провинции Хубэй в Тюмень 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили.
"Официально карантин закончился сегодня с наступлением 19 февраля... Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали", – сказала Куликова.
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Ранее стало известно, что большинство эвакуированных - 33 человека - после карантина собираются в Москву. По девять человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека уедут в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По два человека отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные уедут в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют вернуться домой или отправиться по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
710100
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Распространение нового коронавирусаТюменьКитайТюменская областьОбщество
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