В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера и Франции в ходе совместной военной операции на юго-западе Нигера, которая началась 1 февраля, уничтожили 120 террористов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны Нигера.
По данным минобороны, к 20 февраля военным Нигера и Франции удалось "нейтрализовать 120 террористов" во время операции в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. Также вооруженные силы захватили оборудование для создания взрывных устройств и несколько транспортных средств. Потерь среди военных не зафиксировано.
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В этом же районе в октябре 2017 года, боевики регионального подразделения террористической группировки ИГ* устроили засаду на совместный патруль США и Нигера. Тогда погибли четыре американских спецназовца и четверо африканских военных.
*Террористическая операция, запрещенная в России.