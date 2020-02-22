Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T08:52+0300
https://ria.ru/20200222/1565088401.html
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов
https://cdn25.img.ria.ru/images/105516/32/1055163284_0:560:5375:3583_1036x0_80_0_0_684f03f177bbefdf128100ec982e71db.jpg
РИА Новости

В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

08:52 22.02.2020
516
© AFP 2020 / Nichole SobeckiНигер
Нигер
© AFP 2020 / Nichole Sobecki
Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Нигера и Франции в ходе совместной военной операции на юго-западе Нигера, которая началась 1 февраля, уничтожили 120 террористов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на минобороны Нигера.
По данным минобороны, к 20 февраля военным Нигера и Франции удалось "нейтрализовать 120 террористов" во время операции в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. Также вооруженные силы захватили оборудование для создания взрывных устройств и несколько транспортных средств. Потерь среди военных не зафиксировано.
Египетские военные в аэропорту Каира. Архивное фото
11 февраля, 19:58
Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая
В этом же районе в октябре 2017 года, боевики регионального подразделения террористической группировки ИГ* устроили засаду на совместный патруль США и Нигера. Тогда погибли четыре американских спецназовца и четверо африканских военных.
*Террористическая операция, запрещенная в России.
1200000
Обсудить 0
ФранцияНигерМалиВ мире
Рекомендуем
Полиция Казахстана
В Казахстане пять человек пострадали в перестрелке
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане восемь человек погибли при обрушении на шахте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Полицейский в Кабуле
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Майкл Блумберг
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии
Полиция в Иерусалиме
В Иерусалиме нейтрализовали мужчину, напавшего на полицейского
Вид на город Эль-Кувейт сверху
Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Облако, образовавшееся после ядерного взрыва
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке
Президент Киргизии наградил Шойгу орденом дружбы
Флаг Ирана
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния