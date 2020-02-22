В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

По данным минобороны, к 20 февраля военным Нигера и Франции удалось "нейтрализовать 120 террористов" во время операции в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. Также вооруженные силы захватили оборудование для создания взрывных устройств и несколько транспортных средств. Потерь среди военных не зафиксировано.