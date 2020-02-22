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Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

08:34 22.02.2020
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Вид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Авиарейсы из Кувейта в Иран и обратно приостановлены в связи с распространением коронавируса в ряде иранских городов, сообщило в субботу управление гражданской авиации Кувейта.
Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.

"Приостановлены все рейсы в Иран и обратно в связи с появлением случаев заражения коронавирусом в иранском городе Кум", - говорится в опубликованном кувейтским агентством KUNA заявлении.

В управлении гражданской авиации Кувейта отметили, что введен запрет на въезд всех иностранных граждан, которые находились в Иране в последние две недели. Граждане Кувейта, прибывшие из Ирана, будут находится на карантине. Кувейт также призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Иран.
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Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило в пятницу перевозки пассажиров из Ирана и в него через порты страны. Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран еще в четверг.
В Ливане в пятницу объявили о первом случае заражения коронавирусом в республике. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.
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Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаКувейтИранВ мире
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