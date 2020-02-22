Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Авиарейсы из Авиарейсы из Кувейта Иран и обратно приостановлены в связи с распространением коронавируса в ряде иранских городов, сообщило в субботу управление гражданской авиации Кувейта.

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.

"Приостановлены все рейсы в Иран и обратно в связи с появлением случаев заражения коронавирусом в иранском городе Кум", - говорится в опубликованном кувейтским агентством KUNA заявлении.

В управлении гражданской авиации Кувейта отметили, что введен запрет на въезд всех иностранных граждан, которые находились в Иране в последние две недели. Граждане Кувейта, прибывшие из Ирана, будут находится на карантине. Кувейт также призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Иран.

Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило в пятницу перевозки пассажиров из Ирана и в него через порты страны. Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран еще в четверг.

В Ливане в пятницу объявили о первом случае заражения коронавирусом в республике. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.