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Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

04:02 22.02.2020 (обновлено: 04:19 22.02.2020)
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 53 тысячи 284 человека (11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии), 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 397 новых случаев заражения, из больниц выписали 2393 человек, скончались 109 (из них 106 - в провинции Хубэй).
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В настоящее время зарегистрирован еще 1361 случай с подозрением на новый тип коронавируса, 113,5 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 366 случаев заражения (314 в городе Ухань), выписаны 1767 человек (992 - в Ухане), зарегистрировано 106 летальных случаев (90 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 63 тысячи 454 случаев заражения, в настоящее время болеют 47 тысяч 647 человек, из них 10 тысяч 892 человека находятся в тяжелом состоянии.
Отдельно в Гонконге выявлены 68 случаев заражения (из них два человека скончались, шесть выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 26 человек (из них один скончался и двое вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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