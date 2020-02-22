Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T06:46+0300
https://ria.ru/20200222/1565087666.html
Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516272_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_50bb43d0f509254affc5be8e8edd5e35.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом

06:46 22.02.2020
2514
© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© REUTERS / Xinhua
Председатель КНР Си Цзиньпин
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо с благодарностью основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде за поддержку в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса, текст письма опубликован агентством Синьхуа.
Ранее стало известно, что благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 миллионов долларов на глобальную борьбу с распространением COVID-19.
"Сейчас наступил критический момент в борьбе Китая с новым типом коронавируса (COVID-19). Я глубоко признателен за щедрость благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation и за ваше письмо c выражением солидарности китайскому народу в такой важный момент", - написал китайский лидер.
Он отметил, что с момента начала вспышки болезни призывал к уверенности, единству, научному подходу и целенаправленным ответным действиям в качестве руководства в усилиях Китая по борьбе с эпидемией.
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Вчера, 04:24
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
"Мы сплотили всю нацию и предприняли ряд беспрецедентных мер по сдерживанию эпидемии и лечению больных, и эти чрезвычайные меры приносят существенные результаты. Мы решительно настроены защищать жизнь и здоровье народа Китая и всех стран мира", - указал Си Цзиньпин.
По его словам, Китай также полон решимости внести свой вклад в поддержание глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.
"Как я часто говорю, человечество - это сообщество единой судьбы, и для победы над болезнью, которая угрожает всем, самым мощным оружием являются единство и сотрудничество", - отметил он.
Китайский лидер также подчеркнул, что Фонд оперативно присоединился к глобальным действиям в противостоянии эпидемии и сыграл активную роль в глобальном сдерживании вспышки заболевания.
"Я поддерживаю ваше сотрудничество с соответствующими китайскими учреждениями и с нетерпением ожидаю улучшения координации и согласованных усилий международного сообщества во имя всеобщего здоровья и благополучия", - добавил он.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2511030
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинБилл ГейтсКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Телеведущий Дмитрий Дибров
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
Сергей Шнуров
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Парагвай
Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали
Статуя Фемиды в суде
Дело экс-зампреда правительства Хабаровского края дошло до суда
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из Китая в село Новые Санжары Полтавской области
Китайские читатели оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо начали восстанавливать освобожденные от боевиков районы
Знак коронавируса
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в жилом доме
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
22:21Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Лента новостейМолния