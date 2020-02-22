Си Цзиньпин поблагодарил Гейтса за поддержку в борьбе с коронавирусом

Ранее стало известно, что благотворительный фонд основателя компании Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 миллионов долларов на глобальную борьбу с распространением COVID-19.

"Сейчас наступил критический момент в борьбе Китая с новым типом коронавируса (COVID-19). Я глубоко признателен за щедрость благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation и за ваше письмо c выражением солидарности китайскому народу в такой важный момент", - написал китайский лидер.

Он отметил, что с момента начала вспышки болезни призывал к уверенности, единству, научному подходу и целенаправленным ответным действиям в качестве руководства в усилиях Китая по борьбе с эпидемией.

"Мы сплотили всю нацию и предприняли ряд беспрецедентных мер по сдерживанию эпидемии и лечению больных, и эти чрезвычайные меры приносят существенные результаты. Мы решительно настроены защищать жизнь и здоровье народа Китая и всех стран мира", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай также полон решимости внести свой вклад в поддержание глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.

"Как я часто говорю, человечество - это сообщество единой судьбы, и для победы над болезнью, которая угрожает всем, самым мощным оружием являются единство и сотрудничество", - отметил он.

Китайский лидер также подчеркнул, что Фонд оперативно присоединился к глобальным действиям в противостоянии эпидемии и сыграл активную роль в глобальном сдерживании вспышки заболевания.