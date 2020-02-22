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2020-02-22T15:08+0300
https://ria.ru/20200222/1565087565.html
Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию
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РИА Новости

Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию

06:26 22.02.2020 (обновлено: 15:08 22.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров ответил стихотворением на планы певицы Валерии зарегистрировать новую партию. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
О том, что Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и затем баллотироваться в Госдуму, рассказал РИА Новости продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
21 февраля, 18:32Культура
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"Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь. / Чего-то рано заскочил / Я в этот сумасшедший поезд", — написал Шнуров.
По его словам, раз он уже "запрыгнул на подножку", то надо быть "резким" и "двигать дерзкую повестку".
"При общей вере в суеверия / От счастья мог бы, чуть не плача, / Перекрестясь, а как иначе, / Вступить бы в партию Валерии. / Вот это был бы вам скандал", — продолжил Шнуров.
Он посетовал, что "поспешил и опоздал", не став участником политического объединения певицы.
Накануне Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Певец не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
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Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в "Партию Роста"
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Шоу-бизнесПартия ростаГосдума РФВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Шнуров быдлота и маргинал.
22 февраля, 08:21
Игорь Нагорный
9000012
Что-то про Настю Рыбку давно новостей не было, тоже очень интересно, как она, как у неё жизнь складывается. Скорее бы тоже в партию вступила в какую-нибудь
22 февраля, 08:00
Джон Константин
1100001
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