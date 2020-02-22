Шнуров прокомментировал планы Валерии создать новую партию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров ответил стихотворением на планы певицы Валерии зарегистрировать новую партию. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram

О том, что Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и затем баллотироваться в Госдуму, рассказал РИА Новости продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин

"Где от стоп-крана здесь ключи? Боюсь, вовеки не отмоюсь. / Чего-то рано заскочил / Я в этот сумасшедший поезд", — написал Шнуров.

По его словам, раз он уже "запрыгнул на подножку", то надо быть "резким" и "двигать дерзкую повестку".

"При общей вере в суеверия / От счастья мог бы, чуть не плача, / Перекрестясь, а как иначе, / Вступить бы в партию Валерии. / Вот это был бы вам скандал", — продолжил Шнуров.

Он посетовал, что "поспешил и опоздал", не став участником политического объединения певицы.