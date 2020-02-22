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Навестила больного @dibrovdmitry. Выглядит хорошо. На столе – ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках. Поэтому слышит себя только он. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина! Димочка! Ты сказал, что в больнице разучишь что-то новое на своем прекрасном банджо. А также напишешь книгу. Всё это за одну неделю! Выздоравливай скорей! Если вы хотите сказать Дмитрию Диброву добрые слова, вы можете сделать это в его личном блоге. А от меня и от всех, кто дружит с Димой, пожелания здоровья и поздравления с праздником. Казаки не сдаются!❤️
Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым
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Телеведущий Дмитрий Дибров. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Диброва, госпитализированного после микроинсульта. О подробностях визита она написала в Instagram.
"Выглядит хорошо. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить", — написала Малышева. Телеведущая также рассказала о питании коллеги, отметив, что у него на столе можно увидеть ростовские разносолы, армянскую брынзу и шоколадные конфеты.
Дибров, по словам гостьи, также собирается написать в больнице книгу и разучить что-то новое на банджо.
В ответ Дибров выложил похожий снимок, заметив, что находится "под наблюдением профессора кардиологии Малышевой".
Ранее супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии мужа, отметив, что он "отдыхает и восстанавливается.
Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре "Октябрь" вечером 17 февраля. Телеведущий был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу.
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