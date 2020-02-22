Малышева рассказала о клятве, данной Дибровым

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева навестила своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Диброва , госпитализированного после микроинсульта. О подробностях визита она написала в Instagram

"Выглядит хорошо. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить", — написала Малышева. Телеведущая также рассказала о питании коллеги, отметив, что у него на столе можно увидеть ростовские разносолы, армянскую брынзу и шоколадные конфеты.

Дибров, по словам гостьи, также собирается написать в больнице книгу и разучить что-то новое на банджо.

В ответ Дибров выложил похожий снимок, заметив, что находится "под наблюдением профессора кардиологии Малышевой".

Ранее супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала о состоянии мужа, отметив, что он "отдыхает и восстанавливается.