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Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински
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РИА Новости

Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински

05:04 22.02.2020 (обновлено: 12:52 22.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедучреждение
Медучреждение
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Медучреждение. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр городской больницы отказалась разговаривать с ней на украинском языке. Об этом говорится в сюжете программы "Окна" телеканала СТБ.
Инцидент произошел, когда местная жительница Анастасия Нуца привела свою дочь на осмотр. По словам женщины, во время приема она несколько раз просила медработника, говорившего на русском, изъясняться по-украински. Педиатр несколько раз перевела свои фразы на украинский, однако в дальнейшем продолжила говорить по-русски.
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После этого Нуца обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А вы что, русского не понимаете?"
В свою очередь, заместитель директора медучреждения заявил, что с врачом, которая после инцидента ушла на больничный, уже "провели беседу". При этом он отметил, что механизмов "переучить" педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.
Нуца обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также заявила о готовности подать иск в суд.
С середины июля прошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
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Ситуация на УкраинеМинздрав УкраиныКиевская областьВ мире
Популярные комментарии
Нуца, Фарион,Ницой. Это что, всё чисто украинские фамилии? Это они мне "братья и сестры?
22 февраля, 06:09
Никита Ермаков
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Врача с 36-летним стажем нужно холить и лелеять! Вот только укры этого не понимают как и того, что скоро вместо опытных врачей со стажем придут и будут их лечить врачи вроде этой Нуци да майданных Наци..
22 февраля, 07:33
maks.chuprin.87
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