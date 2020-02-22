Под Киевом разгорелся скандал из-за отказа врача говорить по-украински

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В городе Вишневое В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр городской больницы отказалась разговаривать с ней на украинском языке. Об этом говорится в сюжете программы " Окна " телеканала СТБ.

Инцидент произошел, когда местная жительница Анастасия Нуца привела свою дочь на осмотр. По словам женщины, во время приема она несколько раз просила медработника, говорившего на русском, изъясняться по-украински. Педиатр несколько раз перевела свои фразы на украинский, однако в дальнейшем продолжила говорить по-русски.

После этого Нуца обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины . При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А вы что, русского не понимаете?"

В свою очередь, заместитель директора медучреждения заявил, что с врачом, которая после инцидента ушла на больничный, уже "провели беседу". При этом он отметил, что механизмов "переучить" педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.

Нуца обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также заявила о готовности подать иск в суд.

С середины июля прошлого года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.