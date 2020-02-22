Самыми прибыльными для Украины оказались поезда в Россию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самым прибыльным маршрутом международного направления для Самым прибыльным маршрутом международного направления для "Укрзализныци" в 2019 году стал поезд Киев Москва . Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу государственной железнодорожной компании.

Прибыль от маршрута, соединяющего столицы двух государств, составила 145,2 миллиона гривен (380,2 миллиона рублей). На этом направлении было выставлено на продажу 339,4 тысячи мест, из которых реализовали 253,5 тысячи.

На втором месте по доходу среди международных направлений оказался поезд из Кривого Рога в Москву, на третьем Одесса — Москва.

Самым убыточным направлением стал поезд из Хмельницкого в российскую столицу.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе. При этом чиновник признал, что поезда в Россию пользуются спросом, но не таким, как раньше.