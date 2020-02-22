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Самыми прибыльными для Украины оказались поезда в Россию
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РИА Новости

Самыми прибыльными для Украины оказались поезда в Россию

02:49 22.02.2020 (обновлено: 12:31 22.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВагон поезда № 005 "Украина" по маршруту Москва — Киев
Вагон поезда № 005 Украина по маршруту Москва — Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вагон поезда № 005 "Украина" по маршруту Москва — Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самым прибыльным маршрутом международного направления для "Укрзализныци" в 2019 году стал поезд КиевМосква. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу государственной железнодорожной компании.
Прибыль от маршрута, соединяющего столицы двух государств, составила 145,2 миллиона гривен (380,2 миллиона рублей). На этом направлении было выставлено на продажу 339,4 тысячи мест, из которых реализовали 253,5 тысячи.
На втором месте по доходу среди международных направлений оказался поезд из Кривого Рога в Москву, на третьем Одесса — Москва.
Самым убыточным направлением стал поезд из Хмельницкого в российскую столицу.
Пассажирский поезд в Карпатах
29 марта 2019, 08:00
Под откос: Украина скоро останется без железных дорог
Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией прекращается само по себе. При этом чиновник признал, что поезда в Россию пользуются спросом, но не таким, как раньше.
Число поездов, курсирующих между Россией и Украиной, значительно сократилось с 2015 года. При этом составы российского формирования на Украину не ходят, за исключением транзитного поезда Москва — Кишинев — Москва. Остальные принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.
2019945533
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Ситуация на УкраинеУкрзализныцяРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Я так понимаю на этих поездах войска на войну ездят. А что еще то делать если по заявлениям украинцев они ведут воцну с Россией
22 февраля, 07:56
АКАндрей К
6120000
Как они до сих пор не запретили поезда. Ведь делать что-то полезное для Украины не укладывается в логику упоротых.
22 февраля, 03:26
ЛКЛысый Кучерявый
1230000
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