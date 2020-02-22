Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. агентство Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб

На кадрах, снятых с беспилотника, видно уничтожение техники террористов, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением.

В последующем турецкие власти сообщили об "отсутствии проблем" с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.

Переговоры лидеров России и Турции

В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Российский лидер в ходе разговора выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями в регионе экстремистских группировок.

Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Как отметили в Кремле, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ситуация на северо-западе Сирии

В конце января сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц правительственным войскам удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.