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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T02:13+0300
https://ria.ru/20200222/1565086300.html
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565086142_88:0:1631:868_1036x0_80_0_0_07ba7d54c452e34a200eeca68088f091.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

01:45 22.02.2020 (обновлено: 02:13 22.02.2020)
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно уничтожение техники террористов, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением.
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Как ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в четверг боевики при артиллерийской поддержке турецких военных попытались прорвать позиции правительственных сил. По просьбе Дамаска Су-24 ВКС России нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов.
В последующем турецкие власти сообщили об "отсутствии проблем" с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.
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Переговоры лидеров России и Турции

В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Российский лидер в ходе разговора выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями в регионе экстремистских группировок.
Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Как отметили в Кремле, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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Ситуация на северо-западе Сирии

В конце января сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц правительственным войскам удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.
Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции. Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.
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