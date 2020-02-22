Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

На кадрах, снятых с беспилотника, видно уничтожение техники террористов, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением.
Как ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в четверг боевики при артиллерийской поддержке турецких военных попытались прорвать позиции правительственных сил. По просьбе Дамаска Су-24 ВКС России нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов.
В последующем турецкие власти сообщили об "отсутствии проблем" с Россией по Идлибу. В свою очередь, в Москве отметили, что Анкара нарушает договоренности, поддерживая боевиков. Как подчеркнули в МИД, действия Турции могут привести к эскалации конфликта.
Переговоры лидеров России и Турции
В пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Российский лидер в ходе разговора выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями в регионе экстремистских группировок.
Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Как отметили в Кремле, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Вчера, 16:29Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
Ситуация на северо-западе Сирии
В конце января сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц правительственным войскам удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.
Анкара сообщила о потерях среди военных из-за действий Дамаска и потребовала прекратить продвижение вглубь провинции. Сирийские и российские власти, в свою очередь, отмечали, что действия правительственных сил направлены на очищение Идлиба от террористов.