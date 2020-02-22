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Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
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РИА Новости

Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными

00:23 22.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что странам Евросоюза понадобится время для согласования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, но предлагает не драматизировать ситуацию.
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
"Если бы мы были близки к соглашению, то, думаю, мы бы предпочли провести здесь ночь и добиться успеха. Тот факт, что мы не согласились, показывает, что мы не были близки к соглашению", - сказал Мицотакис журналистам после саммита.
"Внеочередной саммит, несмотря на многочисленные усилия и ночные переговоры, к сожалению, завершился безрезультатно. Мы не могли договориться о размере и распределении европейского бюджета на следующие 2021-2027 годы", - сказал греческий премьер.
Он считает, что следует избегать чрезмерной драматизации итогов саммита.
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"Мы с самого начала знали, что это будут очень трудные переговоры. История также учит нас тому, что такие сложные соглашения, которые лежат в основе нашей политики, ресурсов, которые мы готовы выделить как Европа на следующие шесть лет, обычно не достигаются с первой попытки. Это история Европы. Она приходит к решениям после процедур, которые иногда занимают много времени и много усилий", - сказал Мицотакис.
По его словам, выход Великобритании из ЕС оставляет европейский бюджет без важного взноса.
Мицотакис заявил, что чрезвычайно амбициозная политика для будущего Европы, которая касается перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода в 2050 году, цифровой трансформации общества и защиты границ, нуждается в дополнительных ресурсах. С другой стороны, не подлежит обсуждению и должна поддерживаться из европейского бюджета общая политика в области сельского хозяйства и политика сплоченности.
"И к этому сложному сочетанию добавилась настойчивость четырех европейских стран среднего размера, которые считают, что европейский бюджет ни в коем случае не должен превышать 1% валового национального дохода Европейского союза. Иными словами, кто-то ждет, что мы сделаем больше с меньшими ресурсами", - заметил премьер.
Лидеры 27 стран пока не могут договориться ни о параметрах формирования бюджета, ни о конкретных статьях расходов. По данным СМИ, ряд финансово благополучных стран Западной Европы не поддерживают идею увеличения взносов в общеевропейский бюджет. При этом страны Восточной Европы выступают против сокращения помощи наиболее нуждающимся регионам.
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Кириакос МицотакисЕвросоюзГрецияВ мире
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