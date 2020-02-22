Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе

"Мы знаем, что сегодня в Идлибе разворачивается гуманитарная катастрофа, силы (сирийского) режима, поддерживаемые Россией, продолжают наступление", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в ходе боевых действий были разрушены больницы, объекты неправительственных организаций, сотрудники гуманитарных организаций подвергались нападениям.

Он также предостерег от "неуправляемой военной эскалации". "Только вчера было убито два турецких солдата, десятки погибли с начала этого наступления. Это очень опасная ситуация, которая может привести к неконтролируемой эскалации", - сказал французский лидер.

Президент Франции также указал, что в Идлибе уже сейчас происходит миграционный кризис. "Я общался с рядом НПО сегодня во второй половине дня, порядка двух миллионов человек сегодня находятся в сложной ситуации или являются перемещёнными лицами", - пояснил Макрон.

"По нашему (с канцлером ФРГ) мнению, мы можем урегулировать эту ситуацию только через призыв к незамедлительному прекращению огня", - добавил он.