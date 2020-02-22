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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-22T00:21+0300
https://ria.ru/20200222/1565085575.html
Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
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РИА Новости

Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе

00:21 22.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана добиться перемирия в сирийском Идлибе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и неуправляемой военной эскалации.
"Мы знаем, что сегодня в Идлибе разворачивается гуманитарная катастрофа, силы (сирийского) режима, поддерживаемые Россией, продолжают наступление", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в ходе боевых действий были разрушены больницы, объекты неправительственных организаций, сотрудники гуманитарных организаций подвергались нападениям.
Он также предостерег от "неуправляемой военной эскалации". "Только вчера было убито два турецких солдата, десятки погибли с начала этого наступления. Это очень опасная ситуация, которая может привести к неконтролируемой эскалации", - сказал французский лидер.
Президент Франции также указал, что в Идлибе уже сейчас происходит миграционный кризис. "Я общался с рядом НПО сегодня во второй половине дня, порядка двух миллионов человек сегодня находятся в сложной ситуации или являются перемещёнными лицами", - пояснил Макрон.
"По нашему (с канцлером ФРГ) мнению, мы можем урегулировать эту ситуацию только через призыв к незамедлительному прекращению огня", - добавил он.
Кроме того, Макрон призвал к возобновлению политического процесса и к переговорам в "стамбульском" формате с участием лидеров России, Турции, Германия и Франции.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииЭммануэль МакронИдлиб (мухафаза)Ангела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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