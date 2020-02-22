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2020-02-22T11:35+0300
https://ria.ru/20200222/1565079055.html
Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле
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РИА Новости

Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле

08:00 22.02.2020 (обновлено: 11:35 22.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Забраться на гигантского медведя, попробовать поймать Золотую Рыбку и разгадать, где Кощеева игла, хочется всем. В Западном крыле Третьяковской галереи на Крымском Валу открылась выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" — настоящий аттракцион и генератор улыбок. О том, что там показывают, как стать Василисой Прекрасной или Богатырем и не заблудиться в Волшебном лесу, — в материале РИА Новости.

Чудо чудное

"Когда я вошла и увидела медведя, то испугалась, а Яга и Кощей не страшные, — призналась десятилетняя Вера. — Вообще, мне понравилось. Классно, когда ты не знаешь, где что расположено. Морской зал красивый, а еще картины низко висят, их удобно рассматривать и читать подписи".

Детское мнение — самое честное. И все именно так: главный герой выставки — почти двухметровый бурый медведь, с когтями и мощным носом, прилегший отдохнуть посреди зала. Вокруг — картины, инсталляции, фотографии, но именно он притягивает внимание.
В компании гусей-лебедей (стая из проволоки висит под потолком) вы попадете в зал Третьяковки в Лаврушинском переулке. С зелеными стенами, коричневыми коробками дверей и картинами оттуда же.
"У нас два музейных зала, имитирующих здание в Замоскворечье, — рассказывает архитектор и сокуратор выставки Алексей Трегубов. — Вы попадаете в сказочное пространство. Музей тут — проводник в иной мир, другую реальность. Это как лента Мёбиуса".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮные посетители возле композиции Марии Трегубовой "Михал Михалыч" на выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"
Юные посетители возле композиции Марии Трегубовой Михал Михалыч на выставке Русская сказка. От Васнецова до сих пор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юные посетители возле композиции Марии Трегубовой "Михал Михалыч" на выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"
Этих "зеленых" залов два, и вы обязательно в них потеряетесь. Такой парадокс оценили и работники Третьяковки.

"На монтаже сюда приходили хранители из Лаврушинского, фотографировали цвет и номер краски на банке. Говорили: "Вот это как раз то, что нужно, — мы не знали, какой у нас в залах оттенок стен". Вот такие внутренние радости", — признается Трегубов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
В первом "зеленом" зале надо сделать выбор: прямо пойдете — в Волшебный лес попадете, налево пойдете — в Подводное царство, а направо — в Подземном царстве окажетесь. Нет правильного пути, надо выбирать свой собственный.

Кощей и компания

© РИА Новости / Сергей ПятаковВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Это не выставка в традиционном понимании: когда смотришь только на картины, а еще просят "не дышать на шедевр" и соблюдать тишину. Готовьтесь к крикам восторга и громким спорам.

"Зритель становится героем сказки, он сам строит собственную волшебную историю, — говорит сокуратор выставки Иван Антонов. — Создается потрясающий эффект, когда стирается граница между экспонатом и зрителем. Дети могут трогать большого медведя в Волшебном лесу, сесть на него или скатиться. Это нормально, он на то и задуман".

Идеальный вариант — взобраться на него и посмотреть на картину Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" напротив. Кстати, впервые в одной экспозиции собраны три крупные работы художника — еще на Крымский Вал приехали "Три царевны подземного царства" (1879–1881) и "Царевна-лягушка" (1918). Каждая из картин размещена в отдельном тематическом зале. Красиво — ни в сказке сказать, ни пером описать.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Если пойти туда, не знаю куда, то есть в Подземное царство, то там можно узнать про "Жизнь Кощея", по версии Марии Трегубовой. Это еще одна иммерсивная работа: в нескольких нишах — деревце, сундук, заяц, яйцо и игла. Все можно трогать, щупать и при желании пробовать.

"Мы готовы к тому, что все может облезть, мех истрепаться, да и стены пострадать — восстановим", — добавляет Антонов.

Это открывает простор для фантазии. Взять хотя бы "Документацию перформанса" Ольги Кройтор — экран на полу, на который транслируется видео. Там показаны художница, лежащая на земле в образе Спящей царевны, и реакция проходящих мимо нее людей.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители возле картины Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" на выставке в Третьяковке

Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
1 из 3

Посетители возле картины Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" на выставке в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Русская сказка" в Третьяковке. Слева — картина Васнецова "Три царевны подземного царства"

Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
2 из 3

Посетители на выставке "Русская сказка" в Третьяковке. Слева — картина Васнецова "Три царевны подземного царства"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве

Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
3 из 3

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 3

Посетители возле картины Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" на выставке в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетители на выставке "Русская сказка" в Третьяковке. Слева — картина Васнецова "Три царевны подземного царства"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Другой необычный экспонат — в зале Подводного царства. Под потолком висит гигантская Золотая Рыбка, но ловить ее не стоит, хрупкие перекрытия могут не выдержать. Лучше посмотреть на диалог классики и современности: "Царевна-лягушка" Васнецова соседствует со "Случаем на болоте" Андрея Льва — про того, кто нашел то, не знаю что.
Здесь же "Русалки" Крамского, эскиз Михаила Врубеля к картине "Царевна-лебедь", яркие костюмы Георгия Острецова из проекта "Русский космизм" и много чего еще — чтобы изучить все, нужно потрудиться.

Стать Лешим или Василисой Прекрасной

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Выставка Русская сказка. От Васнецова до сих пор в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве
Просто так жить-поживать да добра наживать скучно, поэтому создатели выставки разнообразили ее медиа.
Тем, кому не хватит интерактивности, надо подойти к "ожившим полотнам". В зале Подземного царства это картина "Бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем" Васнецова. Изображение с помощью новых технологий превратилось в видео: Змей машет крыльями и плюется огнем, Добрыня укрывается щитом и сдерживает натиск. Выглядит как фрагмент компьютерной игры. По соседству — Баба-яга в ступе летит над лесом, а в зале Подводного царства рыбки плавают на видеокартине Ильи Репина "Садко".
Еще можно примерить на себя образ Богатыря, Бабы-яги, Василисы Прекрасной, Марфушеньки, Кощея или Лешего. В этом помогут тематические инстаграм-маски.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Богатырь"

Богатырь
1 из 6

Превью инстаграм-маски "Богатырь"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Баба-яга"

Баба Яга
2 из 6

Превью инстаграм-маски "Баба-яга"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Василиса"

Василиса
3 из 6

Превью инстаграм-маски "Василиса"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька"

Марфушенька-душенька
4 из 6

Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Кощей"

Кощей
5 из 6

Превью инстаграм-маски "Кощей"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

Превью инстаграм-маски "Леший"

Леший
6 из 6

Превью инстаграм-маски "Леший"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
1 из 6

Превью инстаграм-маски "Богатырь"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
2 из 6

Превью инстаграм-маски "Баба-яга"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
3 из 6

Превью инстаграм-маски "Василиса"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
4 из 6

Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
5 из 6

Превью инстаграм-маски "Кощей"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
6 из 6

Превью инстаграм-маски "Леший"

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast
"Мы пригласили шесть художников, которые работают в разных жанрах, — от классического живописца до мейкап-мастера и модельера, — объясняет сокуратор, креативный директор коллектива Avocado Toast Виктор Ландер.— Мы хотели показать связь волшебной истории с современностью".
Стать сказочным героем можно совсем скоро — маски появятся в инстаграм-аккаунте Третьяковки.
Выставка в Западном крыле Новой Третьяковки продлится до 10 мая.
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