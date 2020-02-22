Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Забраться на гигантского медведя, попробовать поймать Золотую Рыбку и разгадать, где Кощеева игла, хочется всем. В Западном крыле Третьяковской галереи на Крымском Валу открылась выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" — настоящий аттракцион и генератор улыбок. О том, что там показывают, как стать Василисой Прекрасной или Богатырем и не заблудиться в Волшебном лесу, — в материале РИА Новости.

Чудо чудное

"Когда я вошла и увидела медведя, то испугалась, а Яга и Кощей не страшные, — призналась десятилетняя Вера. — Вообще, мне понравилось. Классно, когда ты не знаешь, где что расположено. Морской зал красивый, а еще картины низко висят, их удобно рассматривать и читать подписи".

Детское мнение — самое честное. И все именно так: главный герой выставки — почти двухметровый бурый медведь, с когтями и мощным носом, прилегший отдохнуть посреди зала. Вокруг — картины, инсталляции, фотографии, но именно он притягивает внимание.

В компании гусей-лебедей (стая из проволоки висит под потолком) вы попадете в зал Третьяковки в Лаврушинском переулке. С зелеными стенами, коричневыми коробками дверей и картинами оттуда же.

"У нас два музейных зала, имитирующих здание в Замоскворечье, — рассказывает архитектор и сокуратор выставки Алексей Трегубов. — Вы попадаете в сказочное пространство. Музей тут — проводник в иной мир, другую реальность. Это как лента Мёбиуса".

Этих "зеленых" залов два, и вы обязательно в них потеряетесь. Такой парадокс оценили и работники Третьяковки.

"На монтаже сюда приходили хранители из Лаврушинского, фотографировали цвет и номер краски на банке. Говорили: "Вот это как раз то, что нужно, — мы не знали, какой у нас в залах оттенок стен". Вот такие внутренние радости", — признается Трегубов.

В первом "зеленом" зале надо сделать выбор: прямо пойдете — в Волшебный лес попадете, налево пойдете — в Подводное царство, а направо — в Подземном царстве окажетесь. Нет правильного пути, надо выбирать свой собственный.

Кощей и компания

Это не выставка в традиционном понимании: когда смотришь только на картины, а еще просят "не дышать на шедевр" и соблюдать тишину. Готовьтесь к крикам восторга и громким спорам.

"Зритель становится героем сказки, он сам строит собственную волшебную историю, — говорит сокуратор выставки Иван Антонов. — Создается потрясающий эффект, когда стирается граница между экспонатом и зрителем. Дети могут трогать большого медведя в Волшебном лесу, сесть на него или скатиться. Это нормально, он на то и задуман".

Идеальный вариант — взобраться на него и посмотреть на картину Виктора Васнецова "Иван-царевич на Сером Волке" напротив. Кстати, впервые в одной экспозиции собраны три крупные работы художника — еще на Крымский Вал приехали "Три царевны подземного царства" (1879–1881) и "Царевна-лягушка" (1918). Каждая из картин размещена в отдельном тематическом зале. Красиво — ни в сказке сказать, ни пером описать.

Если пойти туда, не знаю куда, то есть в Подземное царство, то там можно узнать про "Жизнь Кощея", по версии Марии Трегубовой. Это еще одна иммерсивная работа: в нескольких нишах — деревце, сундук, заяц, яйцо и игла. Все можно трогать, щупать и при желании пробовать.

"Мы готовы к тому, что все может облезть, мех истрепаться, да и стены пострадать — восстановим", — добавляет Антонов.

Это открывает простор для фантазии. Взять хотя бы "Документацию перформанса" Ольги Кройтор — экран на полу, на который транслируется видео. Там показаны художница, лежащая на земле в образе Спящей царевны, и реакция проходящих мимо нее людей.

Другой необычный экспонат — в зале Подводного царства. Под потолком висит гигантская Золотая Рыбка, но ловить ее не стоит, хрупкие перекрытия могут не выдержать. Лучше посмотреть на диалог классики и современности: "Царевна-лягушка" Васнецова соседствует со "Случаем на болоте" Андрея Льва — про того, кто нашел то, не знаю что.

Здесь же "Русалки" Крамского, эскиз Михаила Врубеля к картине "Царевна-лебедь", яркие костюмы Георгия Острецова из проекта "Русский космизм" и много чего еще — чтобы изучить все, нужно потрудиться.

Стать Лешим или Василисой Прекрасной

Просто так жить-поживать да добра наживать скучно, поэтому создатели выставки разнообразили ее медиа.

Тем, кому не хватит интерактивности, надо подойти к "ожившим полотнам". В зале Подземного царства это картина "Бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем" Васнецова. Изображение с помощью новых технологий превратилось в видео: Змей машет крыльями и плюется огнем, Добрыня укрывается щитом и сдерживает натиск. Выглядит как фрагмент компьютерной игры. По соседству — Баба-яга в ступе летит над лесом, а в зале Подводного царства рыбки плавают на видеокартине Ильи Репина "Садко".

Еще можно примерить на себя образ Богатыря, Бабы-яги, Василисы Прекрасной, Марфушеньки, Кощея или Лешего. В этом помогут тематические инстаграм-маски.

© Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Богатырь" 1 из 6 Превью инстаграм-маски "Богатырь" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Баба-яга" 2 из 6 Превью инстаграм-маски "Баба-яга" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Василиса" 3 из 6 Превью инстаграм-маски "Василиса" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька" 4 из 6 Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Кощей" 5 из 6 Превью инстаграм-маски "Кощей" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast Превью инстаграм-маски "Леший" 6 из 6 Превью инстаграм-маски "Леший" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 1 из 6 Превью инстаграм-маски "Богатырь" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 2 из 6 Превью инстаграм-маски "Баба-яга" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 3 из 6 Превью инстаграм-маски "Василиса" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 4 из 6 Превью инстаграм-маски "Марфушенька-душенька" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 5 из 6 Превью инстаграм-маски "Кощей" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast 6 из 6 Превью инстаграм-маски "Леший" © Фото : Предоставлено пресс-службой Avocado Toast

"Мы пригласили шесть художников, которые работают в разных жанрах, — от классического живописца до мейкап-мастера и модельера, — объясняет сокуратор, креативный директор коллектива Avocado Toast Виктор Ландер.— Мы хотели показать связь волшебной истории с современностью".

Стать сказочным героем можно совсем скоро — маски появятся в инстаграм-аккаунте Третьяковки.