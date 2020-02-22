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"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
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РИА Новости

"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции

08:00 22.02.2020 (обновлено: 15:33 22.02.2020)
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© AFP 2020 / Muhammad Haj KadourБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Muhammad Haj Kadour
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. В Сирии боевики при поддержке турецкой армии попытались прорвать позиции правительственной армии. Атаку отбили с помощью российских Воздушно-космических сил. Интересы Москвы и Анкары сталкиваются уже на полях сражений, а не только в кулуарах международных мероприятий. Смогут ли Россия и Турция найти взаимопонимание на Ближнем Востоке, разбиралось РИА Новости.

Дежавю: 2015-й

В сирийской провинции Идлиб попытались сбить российский бомбардировщик Су-24. Зенитно-ракетный комплекс, по сообщениям СМИ, принадлежал протурецким боевикам. Пилотам удалоcь увернуться от пущенной ракеты.
В небо российские "сушки" 20 февраля поднялись по просьбе Дамаска. Идлибские боевики при артиллерийской поддержке турок попытались прорвать позиции сирийских военных. Однако войска Асада уничтожили часть живой силы противника и оставили за собой контроль над несколькими населенными пунктами.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал Анкару прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. В ответ в Турции заявили, что по вине сирийцев погибли двое турецких военных, еще пятеро получили ранения.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
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"Кто привел Сирию к крови, террору и слезам, ответит перед человечеством. Наше государство велико, наш народ и отечество святы", — написал в своем твиттере представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что Анкара в любой момент готова начать военную операцию в регионе. "Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе то, что нужно, мы сделаем это сами. Результата дискуссий, который бы нас удовлетворял, пока не видно. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать действовать в любую минуту, это жизненно важно для нас", — заявил турецкий лидер, сообщив, что обсудил вероятные военные действия с союзником по НАТО — президентом США Дональдом Трампом.
© AP PhotoТанки турецкой армии в провинции Идлиб
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
© AP Photo
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
В России тоже высказали неудовольствие нынешним состоянием российско-турецкого взаимодействия на северо-западе Сирии. "Мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских Вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось", — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.
В последние недели наблюдатели активно обсуждают вероятность того, что столкновения приведут к прямому военному конфликту России и Турции в Идлибе. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что до этого еще далеко. "Пока кризис в отношениях России и Турции не дошел до уровня 2015 года, — сообщил агентству востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. — Сохраняются отношения, сохраняются контакты, в Анкаре проходят переговоры, поэтому ситуация другая, стороны ищут пути выхода из сложившейся ситуации".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Дальнейшее осложнение двусторонних связей невыгодно Анкаре, хотя теоретически возможно возвращение в 2015-й, когда турки сбили российский Су-24, считает старший научный сотрудник ИМЭМО имени Евгения Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский. "Развитие наших отношений зашло достаточно далеко, достроен "Турецкий поток", строится атомная станция "Аккую", куда мы уже серьезно вложились. Естественно, Анкара заинтересована в том, чтобы этот объект был достроен, работал и давал энергию — страна испытывает энергодефицит", — пояснил эксперт.
Тем временем появились сообщения о возможной поставке Турции американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако позднее в Минобороны страны опровергли такую информацию.
© AFP 2020 / Abdulaziz KetazБоевики, поддерживаемые Турцией, готовятся к стрельбе вблизи поселка Найраб, провинция Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, готовятся к стрельбе в провинции Нейраб, Идлиб
© AFP 2020 / Abdulaziz Ketaz
Боевики, поддерживаемые Турцией, готовятся к стрельбе вблизи поселка Найраб, провинция Идлиб

Взаимное недовольство

Одна из ключевых проблем во взаимоотношениях России и Турции — террористические группировки на территории Сирии. Российская сторона утверждает, что партнеры не выполнили своих обязательств и не отделили террористов от вооруженной оппозиции, которую Анкара поддерживает в Идлибе. Об этом неоднократно говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне, — сетовал министр. — Первое — отмежевать вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайят Тахрир аш-Шам*".
Эрдоган, в свою очередь, обвинял Москву в срыве астанинских и сочинских договоренностей. "Если мы верные партнеры России по этому вопросу (урегулированию в Сирии), то они должны подтвердить свою позицию. Мы хотим, чтобы Россия немедленно предостерегла по соответствующим вопросам дружественный режим (Башара Асада)", — говорил он журналистам.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет ан-Нууман в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет ан-Нууман в провинции Идлиб
Разочарование Анкары связано с возобновившимся наступлением сирийской национальной армии на северо-западе страны. В Анкаре считают, что Асад продвигается вглубь Идлиба при поддержке российских военных, хотя Россия обязалась не допустить этого.
Наступление идет с середины января. Сначала овладели городом Маарет ан-Нууман, который с 2012 года удерживали бойцы оппозиции. В начале февраля сирийские подразделения взяли под контроль город Саракиб в 20 километрах от Идлиба. Эта локация стратегически важна, так как находится на пересечении трасс Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо.
В конце концов войска Асада окружили три турецких наблюдательных пункта, после чего турецкие и сирийские военные вошли в прямое противостояние. Сирийские правительственные силы обстреляли турецкие позиции, в результате чего несколько военных погибли. В ответ турки нанесли удары по позициям Асада.

Диалоги с террористами

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает двойственность позиции турецких властей по ситуации в Сирии. "Они не признают претензий Москвы по поводу несостоявшегося размежевания между радикальными исламистами и сирийской оппозицией. Более того, в Анкаре нередко говорят, что с исламистами надо пытаться выстраивать конструктивный диалог", — указывает эксперт.
Однако когда речь идет о соседних провинциях на северо-востоке Сирии, Анкара занимает другую позицию. "Там турки провели осенью военную операцию "Источник мира" против курдов. И какие-либо высказывания Москвы, Брюсселя или Вашингтона о том, что и с курдами лучше вести диалог, чем воевать, тут же встречаются жесткой критикой", — напомнил Андрей Кортунов.
Турецкие власти убеждены: сирийские курды — сторонники Рабочей партии Курдистана, а значит, автоматически — террористы. "Никакого диалога, считают в Анкаре, с ними быть не может, — отмечает эксперт. — Но объективности ради стоит сказать, что как раз курды проявили себя конструктивной силой. В начале военной кампании против "Исламского государства"* именно они выбили радикалов из многих регионов Сирии. Сказать такое же об исламистах, сосредоточенных сейчас в Идлибе, вряд ли можно", — полагает аналитик.
© REUTERS / Khalil AshawiПокинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
© REUTERS / Khalil Ashawi
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
"В большинстве случаев нарушение режима прекращения огня в Идлибе происходит из-за фундаментальных различий в понимании ситуации в Москве и Анкаре. Камень преткновения — группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую Турция воспринимает как локальную силу и не считает ее международной угрозой или угрозой Москве. Кремль же однозначно относит группировку к разряду террористических", — подчеркнула в разговоре с РИА Новости Дарин Халифа, ведущий аналитик Международной кризисной группы по Сирии.
Она считает одним из вариантов решения такой дилеммы признание обеими сторонами, что группировки боевиков видоизменились и теперь совсем не те, что прежде. "Они открыты для политических переговоров, готовы к тому, чтобы стать участниками процесса урегулирования. Думаю, этот вариант (взаимодействия с "Хайят Тахрир аш-Шам"*) тоже нужно принять во внимание. У Москвы есть опыт работы с подобными организациями, как, например, в случае Афганистана и других регионов. Такая опция не будет для Москвы чем-то выходящим за рамки. Все зависит от того, насколько там ставят во главу угла отношения с Анкарой", — пояснила Халифа.
Разгром "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в свою очередь, может привести к тому, что "осколки" группировки рассредоточатся по разным регионам Сирии и угроза вовсе не исчезнет, пояснила эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
5 февраля, 08:00
Взрывной характер Эрдогана — на пользу России
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Война в СирииТурецкий потокИсламское государствоДональд ТрампРабочая партия КурдистанаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Сергей ЛавровСу-24МоскваСирияМеждународная кризисная группаРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Молодец Эрдоган , хитрый конечно , но всё делает в интересах своей страны .
22 февраля, 14:59
Василий Алибабаевич
6210119
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