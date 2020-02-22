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Туризм
2020-02-22T00:02+0300
https://ria.ru/20200222/1565068874.html
Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
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РИА Новости

Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей

00:02 22.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановНаводнение в Джакарте
Наводнение в Джакарте
© РИА Новости / Михаил Цыганов
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей, сообщает The Coco.
Согласно данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 районов города пострадали от проливных дождей.
Больше всего затопило восточную часть Джакарты, в частности, Крамат Джати. Там вода поднялась до 80 сантиметров. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома.
Метеорологи предупреждают, что наводнения в городе будут продолжаться до марта.
В канун Нового года в Индонезии прошли самые интенсивные осадки за последние двенадцать лет. Из-за стихийных бедствий погибли 67 человек, десятки тысяч жителей эвакуировали.
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