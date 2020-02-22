Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей, Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей, сообщает The Coco.

Согласно данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 районов города пострадали от проливных дождей.

Больше всего затопило восточную часть Джакарты, в частности, Крамат Джати. Там вода поднялась до 80 сантиметров. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома.

Метеорологи предупреждают, что наводнения в городе будут продолжаться до марта.