В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве

Он добавил, что в список стран для упрощенного получения российского гражданства вошли те, в которых проживает наибольшее число соотечественников, а в будущем он может быть дополнен.

Ранее стало известно о предложении кабмина смягчить условия приобретения российского гражданства для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. После принятия законопроекта им не придется проживать в России на протяжении пяти лет и доказывать материальное положение для получения российских паспортов. Кроме того, супруги россиян смогут получить гражданство уже через год после вступления в брак.