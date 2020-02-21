В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников оценил законопроект об упрощении процедуры получения российских паспортов для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
По словам парламентария, законопроект поможет решить демографическую проблему и поспособствует репатриации.
"Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь", — сказал Калашников в комментарии порталу URA.RU.
Он добавил, что в список стран для упрощенного получения российского гражданства вошли те, в которых проживает наибольшее число соотечественников, а в будущем он может быть дополнен.
Ранее стало известно о предложении кабмина смягчить условия приобретения российского гражданства для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. После принятия законопроекта им не придется проживать в России на протяжении пяти лет и доказывать материальное положение для получения российских паспортов. Кроме того, супруги россиян смогут получить гражданство уже через год после вступления в брак.