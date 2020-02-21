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В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
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РИА Новости

В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве

23:22 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников оценил законопроект об упрощении процедуры получения российских паспортов для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
По словам парламентария, законопроект поможет решить демографическую проблему и поспособствует репатриации.
"Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь", — сказал Калашников в комментарии порталу URA.RU.
Он добавил, что в список стран для упрощенного получения российского гражданства вошли те, в которых проживает наибольшее число соотечественников, а в будущем он может быть дополнен.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Вчера, 19:09
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Ранее стало известно о предложении кабмина смягчить условия приобретения российского гражданства для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. После принятия законопроекта им не придется проживать в России на протяжении пяти лет и доказывать материальное положение для получения российских паспортов. Кроме того, супруги россиян смогут получить гражданство уже через год после вступления в брак.
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Леонид КалашниковМолдавияБелоруссияРоссияКазахстанУкраинаОбщество
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