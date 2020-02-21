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Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
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РИА Новости

Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

23:09 21.02.2020
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© РИА НовостиСитуация в Новых Санжарах Полтавской области
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
© РИА Новости
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украинская полиция попросит суд арестовать шесть участников протестов в поселке Новые Санжары, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против временного размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
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"Вчера (в четверг – ред.) задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения… Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием, с предложением суду прямого ареста", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу на телеканале "Украина".
По его словам, полиция попросит суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей и автобусы, а также тех, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе. Глава МВД также считает, что помимо обычной паники митинги имеют и политический окрас. "Да, у определенных людей была истерика, был испуг, у кого-то страх, а, как известно, что страх убивает разум. А кто-то на этом пытался греться, я имею в виду парламентские выборы", - добавил министр.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что заказчики и организаторы столкновений в поселке Новые Санжары Полтавской области будут установлены и наказаны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.
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