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Депутат Рады призвал Зеленского извиниться за ситуацию под Полтавой
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РИА Новости

Депутат Рады призвал Зеленского извиниться за ситуацию под Полтавой

23:02 21.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoДемонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен был извиниться за акцию протеста против размещения в санатории в Полтавской области эвакуированных из Китая граждан, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Ранее в пятницу Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что все заказчики и организаторы протестов против размещения вернувшихся из Китая граждан Украины и иностранцев в Полтавской области понесут наказание.
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Вездесущая рука. На Украине отыскали виновника национального позораНа Украине сейчас главная забава – поиск доказательств того, что волнения в Полтавской области из-за коронавируса – дело рук Москвы.
"Ни слова о том, что ответственность за все это должны понести министр здравоохранения, кабмин и его глава, глава СБУ, который "проспал эту ситуацию", министр внутренних дел. И сам президент должен был извиниться за то, что он допустил это все", - заявил Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыРенат КузьминХубэйВерховная Рада УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийПолтаваУханьВ мире
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