Ранее в пятницу Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что все заказчики и организаторы протестов против размещения вернувшихся из Китая граждан Украины и иностранцев в Полтавской области понесут наказание.

На Украине сейчас главная забава – поиск доказательств того, что волнения в Полтавской области из-за коронавируса – дело рук Москвы.

Вездесущая рука. На Украине отыскали виновника национального позора На Украине сейчас главная забава – поиск доказательств того, что волнения в Полтавской области из-за коронавируса – дело рук Москвы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.