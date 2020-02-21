Депутат Рады призвал Зеленского извиниться за ситуацию под Полтавой

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен был извиниться за акцию протеста против размещения в санатории в Полтавской области эвакуированных из Китая граждан, заявил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Ранее в пятницу Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что все заказчики и организаторы протестов против размещения вернувшихся из Китая граждан Украины и иностранцев в Полтавской области понесут наказание.
"Ни слова о том, что ответственность за все это должны понести министр здравоохранения, кабмин и его глава, глава СБУ, который "проспал эту ситуацию", министр внутренних дел. И сам президент должен был извиниться за то, что он допустил это все", - заявил Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса