Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Минздрава Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу " Наш " директор учреждения Александр Блинов.

Ранее украинский министр сообщила, что намерена провести все 14 дней карантина вместе с эвакуированными украинцами — "в одном помещении, в тех же условиях".

По словам начальника медцетра "Белые Санжары", Скалецкая покинула санаторий, однако обещала вернуться.

"Я также буду идти домой, так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях", - сказал Блинов.

При этом он уточнил, что после возвращению Скалецкую разместят в отдельном доме, так как "ей нужно работать".

В четверг украинские власти эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя 72 человека: 45 граждан страны и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре в поселке Новые Санжары под Полтавой.

В декабре власти Китая заявили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.