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2020-02-22T01:14+0300
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
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РИА Новости

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

22:22 21.02.2020 (обновлено: 01:14 22.02.2020)
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© РИА НовостиСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© РИА Новости
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Ранее украинский министр сообщила, что намерена провести все 14 дней карантина вместе с эвакуированными украинцами — "в одном помещении, в тех же условиях".
По словам начальника медцетра "Белые Санжары", Скалецкая покинула санаторий, однако обещала вернуться.
"Я также буду идти домой, так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях", - сказал Блинов.
При этом он уточнил, что после возвращению Скалецкую разместят в отдельном доме, так как "ей нужно работать".
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Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
В четверг украинские власти эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя 72 человека: 45 граждан страны и 27 иностранцев. Их всех, несмотря на ожесточенное сопротивление местных жителей, разместили в медцентре в поселке Новые Санжары под Полтавой.
В декабре власти Китая заявили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
В настоящий момент число заразившихся в материковом Китае превысило 75 тысяч человек, более 2200 умерли, свыше 18 тысяч уже излечились. Еще в 26 странах зафиксировали больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаЗоряна СкалецкаяСитуация на УкраинеМинздрав УкраиныКитайУханьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ох и горазды они на болтовню и обман))
21 февраля, 22:25
llevone2017
2220100
А в Тюмени что было ?? Та же ситуёвина. Так что они . что мы . одног поля ягоды.
21 февраля, 23:53
Елена Шикеня
0100210
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