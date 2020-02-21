Зеленский рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы пройдут контрольные тесты на коронавирус.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.
"Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут обнародованы в ближайшее время", - заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном в пятницу в его Telegram-канале.
По его словам, ни у кого из эвакуированных нет симптомов заболеваний, в том числе повышенной температуры. Зеленский добавил, что ситуация стабильная и контролируемая.
Вчера, 12:23Сказано в эфиреПолитик: сегодня весь мир увидел, как на Украине относятся к людямОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протесты на Украине из-за эвакуированных из КНР, сравнила страну со средневековой Европой. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на произошедшее.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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