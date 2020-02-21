Зеленский рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы пройдут контрольные тесты на коронавирус

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных.

"Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут обнародованы в ближайшее время", - заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном в пятницу в его Telegram-канале

По его словам, ни у кого из эвакуированных нет симптомов заболеваний, в том числе повышенной температуры. Зеленский добавил, что ситуация стабильная и контролируемая.