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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
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РИА Новости

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

22:05 21.02.2020 (обновлено: 02:21 22.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.
Женщине предложили работу в медицинском учреждении, и она согласилась. Теперь пенсионерка будет развозить документы на машине с водителем.
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"Женщина также рассказала, что ее сын ищет работу. Ее сыну тоже предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве", — сказала собеседница агентства.
Кроме того, администрация района пообещала сделать в квартире Беликовой косметический ремонт.
Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", местные власти готовы предоставить женщине путевку в санаторий.
В среду глава государства посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. После возложения цветов к его памятнику президент пообщался с горожанами, собравшимся неподалеку от монумента. Одна из них обратилась к Путину с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. В ответ он заметил, что "это очень трудно". Горожанка также предположила, что на посту президента Путин получает больше указанной суммы. Российский лидер ответил, что зарплата главы государства — не самая большая в стране.
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Популярные комментарии
не пенсию сделали приемлемой для жизни.а погнали на работы.вот она благодать капитализма.
21 февраля, 22:16
Manf66
83404019
Осталась 3,5 миллионов раза пообщаться с безработными
21 февраля, 22:24
kkkz kz
75300011
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