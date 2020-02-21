Российские военные провели патрулирование в Алеппо

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам ... в провинции Алеппо", - сказал Журавлев.
Контр-адмирал отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
Он добавил, что армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – аэродром Квайрес – Хак-Эль-Сура – Афан-Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.