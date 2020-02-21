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На Украине предупредили о снижении пенсий
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РИА Новости

На Украине предупредили о снижении пенсий

22:00 21.02.2020 (обновлено: 02:14 22.02.2020)
20551
© РИА Новости / СтрингерБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен
© РИА Новости / Стрингер
Банкноты номиналом 1000 гривен. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей. — Прим. ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", — цитирует ее слова пресс-служба Министерства социальной политики.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. Она отметила, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Все эти факторы, предупредила замминистра, приведут к снижению пенсий в будущем.
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Обсудить 67
Наталья НенюченкоСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Украине хоть предупреждают)
21 февраля, 22:28
SSch.shurikov
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У них прожиточный уровень не ниже российского, и пенсии минимальные не ниже. Вопрос - почему?
21 февраля, 22:25
Александр Невский
20291562871
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