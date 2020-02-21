На Украине предупредили о снижении пенсий

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей. — Прим. ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", — цитирует ее слова пресс-служба Министерства социальной политики.

Ненюченко объяснила сложившуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. Она отметила, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Все эти факторы, предупредила замминистра, приведут к снижению пенсий в будущем.