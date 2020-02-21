Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил "сдержать режим" президента Башара Асада.
"Необходимо сдерживать сирийскую армию"
Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения. Кроме того, Анкара заявила о необходимости "сдерживания сирийской армии в регионе" и предотвращении там гуманитарного кризиса.
В свою очередь, российский лидер выразил свою обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов в провинции.
"Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, Путин и Эрдоган условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, чтобы снизить напряженность и нейтрализовать террористическую угрозу.
"Война" в Идлибе
Ранее Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе как "войну". По его словам, турецкие военные "уже начали действия" в провинции.
Глава государства обещал, что сформирует позицию по Идлибу только после разговора с Путиным.
"Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)", — заключил Эрдоган.
Обострение в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце января. Через несколько дней Анкара сообщила о потерях среди военных. Кроме того, Минобороны Турции заявило об ударе по правительственным войскам и значительным потерям сирийской армии. В последующем Центр по примирению враждующих сторон опроверг эту информацию.
Москва и Дамаск неоднократно отвечали на претензии Анкары и отмечали, что действия сирийской армии направлены на очищение провинции от террористов.
Накануне боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. Дамаск попросил помощи у Москвы. В небо поднялись российские Су-24 и нанесли удар по боевикам.
В этот же момент турецкая артиллерия прекратила обстрел. В итоге правительственные войска смогли отбить атаку боевиков.
После этого Путин провел трехсторонний телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Лидеры трех сторон обсудили обострение в Идлибе. Кроме того, президент Франции и канцлер Германии сообщили о готовности провести четырехсторонний саммит с участием Путина и Эрдогана.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.