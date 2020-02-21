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Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
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РИА Новости

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

22:06 21.02.2020 (обновлено: 22:08 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Саммит Евросоюза, на котором планировалось согласовать многолетний бюджет сообщества, закончился без результата, заявили руководители ЕС.

Мы очень много работали на этом саммите, но были вынуждены констатировать, что нам нужно больше времени.

Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Шарль Мишель
председатель Евросовета
В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам еще придется пройти большой путь для согласования бюджета.
"Нам нужно пройти еще большой путь для согласования в Европейском совете, а затем в Европейском парламенте", - сказала журналистам фон дер Ляйен.
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"До конца года надо все закончить, иначе в 2021 году мы останемся без бюджета", - добавила она.
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
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