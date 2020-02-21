Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются спортом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Почти полмиллиона юных жителей Почти полмиллиона юных жителей Нижегородской области регулярно занимаются физкультурой и спортом, заявил глава региона Глеб Никитин на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО.

Основной темой заседания при полпреде в Тольятти в пятницу стало развитие системы вовлечения жителей Приволжья в регулярные занятия физкультурой и спортом.

"Тема совета очень актуальная и своевременная для Нижегородской области. У нас очень спортивный регион, в частности, это касается школьного и студенческого спорта. В Нижегородской области почти стопроцентный охват физкультурой и спортом молодого поколения. Занимаются около 500 000 детей и юношей в возрасте от 3 до 18 лет", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Никитина.

Однако по словам губернатора, у тех, кто старше, этот показатель идет на спад. Если в прошлом году доля нижегородцев в возрасте до 30, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, составила 90%, то у старшего поколения - меньше 9%. "Как результат общий показатель среди всех возрастов - 39%. К 2024 мы рассчитываем довести это значение до 57,6%, и, таким образом, перевыполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул Никитин.

Он отметил, что очень актуален вопрос популяризации здорового образа жизни. "У нас есть очень хорошие примеры. Регулярно проводятся спортивные мероприятия и крупные турниры. Вырастают настоящие звезды спорта – гимнастки Дина и Арина Аверины, Наталья Воронина, которая недавно установила в США мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции в 5000 метров... Есть на кого равняться молодым спортсменам", - добавил губернатор.