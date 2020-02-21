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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

20:52 21.02.2020 (обновлено: 20:53 21.02.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и подчеркнули важность реализации решений Берлинской международной конференции, сообщила пресс-служба Кремля.
"Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Востоковед оценила условия Хафтара для прекращения боев в Ливии Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян высказала мнение, что противостояния сложно избежать, и объяснила почему.
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарВладимир ПутинЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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