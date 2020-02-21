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Защита обжалует решение суда о принудительном допросе Порошенко
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РИА Новости

Защита обжалует решение суда о принудительном допросе Порошенко

20:44 21.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не был уведомлен надлежащим образом о судебном заседании, на котором киевский суд постановил принудительно доставить его на допрос, защита обжалует это решение, заявил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.
Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований, поскольку находился за границей. В пятницу на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод бывшего президента на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть решение является очевидно неправосудным", - написал Головань на странице в Facebook.
Он заявил, что подобное решение в юрисдикции не Печерского райсуда Киева, а Шевченковского. "Такая спешка и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны офиса президента", - считает он.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 20:13
"Совершение привода". Порошенко по решению суда доставят на допрос
По словам адвоката, "всплеск активности правоохранителей" приурочен к очередной зарубежной поездке Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. "Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством", - утверждает Головань.
Он заявил, что решение украинского суда нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет обжаловано. "Мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности", - добавил адвокат.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
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