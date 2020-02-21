Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийском Идлибе, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
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