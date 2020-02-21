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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T20:43+0300
https://ria.ru/20200221/1565082365.html
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565071884_0:258:3088:1995_1036x0_80_0_0_f95948cdd75686aef69878c1c44c3843.jpg
РИА Новости

Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе

20:43 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийском Идлибе, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
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