Москву украсят к Масленице плакатами и тематическими конструкциями

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 500 плакатов и более 200 тематических конструкций, символизирующих скорый приход весны, украсят Порядка 500 плакатов и более 200 тематических конструкций, символизирующих скорый приход весны, украсят Москву в Масленичную неделю, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

"Пятьсот плакатов с поздравлениями с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. А на 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики", - рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что видеопоздравления можно будет увидеть и на медиафасадах домов 8 и 28 и домов-книжек на улице Новый Арбат, на здании Центрального Телеграфа.

Кроме того, московские парки украсят более 200 тематических конструкций и декораций. Например, на территории ВДНХ появятся арки в виде солнца, в сквере по Олонецкому проезду, а также в парках культуры и отдыха "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и в других московских парках установят большие самовары и чайники с чашками.