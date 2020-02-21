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Москву украсят к Масленице плакатами и тематическими конструкциями
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РИА Новости

Москву украсят к Масленице плакатами и тематическими конструкциями

10:15 21.02.2020 (обновлено: 20:13 21.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Московская Масленица"
Фестиваль Московская Масленица
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 500 плакатов и более 200 тематических конструкций, символизирующих скорый приход весны, украсят Москву в Масленичную неделю, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.
"Пятьсот плакатов с поздравлениями с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. А на 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики", - рассказали в ведомстве.
Также там добавили, что видеопоздравления можно будет увидеть и на медиафасадах домов 8 и 28 и домов-книжек на улице Новый Арбат, на здании Центрального Телеграфа.
Кроме того, московские парки украсят более 200 тематических конструкций и декораций. Например, на территории ВДНХ появятся арки в виде солнца, в сквере по Олонецкому проезду, а также в парках культуры и отдыха "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и в других московских парках установят большие самовары и чайники с чашками.
Многие объемно-декоративные конструкции, которые были установлены к новогодним праздникам, будут переформатированы в соответствии с тематикой празднования Масленицы.
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МасленицаМоскваОбщество
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