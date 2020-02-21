СБУ блокировала международный канал контрабанды стероидов

По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Вещества для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии.

Как сообщили в СБ Украины, фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран. Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.