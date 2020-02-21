Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T20:03+0300
https://ria.ru/20200221/1565081737.html
СБУ блокировала международный канал контрабанды стероидов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152502/86/1525028686_102:0:900:449_1036x0_80_0_0_391a801bee84bb6d6961b880b96980bf.jpg
РИА Новости

СБУ блокировала международный канал контрабанды стероидов

20:03 21.02.2020
320
© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировала деятельность международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов, арестованы 24 человека и активы на 2,1 миллиона евро.
По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Вещества для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии.
Как сообщили в СБ Украины, фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран. Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.
"В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро. Во время обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм выявлены дополнительные доказательства противоправной деятельности", - сообщается на сайте.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
11 февраля, 17:26
СБУ проводит обыски в компании "Киевметрострой"
1091100
Обсудить 0
Служба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя рассказал о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Здание Пентагона. Архивное фото
США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины выступит на сессии Совета ООН по правам человека
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Защита обжалует решение суда о принудительном допросе Порошенко
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Американские флаги в Вашингтоне
США ужесточат экспортный режим в отношении России
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния