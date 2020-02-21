СБУ блокировала международный канал контрабанды стероидов

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировала деятельность международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов, арестованы 24 человека и активы на 2,1 миллиона евро.
По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Вещества для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии.
Как сообщили в СБ Украины, фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран. Клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов от незаконной деятельности они использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.
"В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро. Во время обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм выявлены дополнительные доказательства противоправной деятельности", - сообщается на сайте.
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