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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T21:59+0300
https://ria.ru/20200221/1565080514.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

19:31 21.02.2020 (обновлено: 21:59 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Как сообщили в Кремле, российский лидер выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в регионе, а также заявил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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Помимо этого, Путин и Эрдоган подтвердили, что интенсивные контакты между военными двух стран продолжатся, а также договорились об активизации межведомственных консультаций по Идлибу для снижения там напряженности.
В свою очередь, в администрации турецкого лидера сообщили, что он заявил российскому коллеге о необходимости сдерживания сирийского режима в Идлибе и предотвращения там гуманитарного кризиса.
Помимо этого, Эрдоган отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения.
Также два лидера подтвердили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии, добавили в администрации Эрдогана.
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В конце минувшей и начале этой недели в Анкаре и Москве прошли два раунда российско-турецких переговоров по Идлибу. По их итогам Эрдоган заявил, что Анкара не получила удовлетворяющего ее результата и готова начать военную операцию в Идлибе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Анкара не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. С противоположным мнением, в свою очередь, выступил вице-президент Турции Фуат Октай.
Как сообщил накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе поселков Кминас и Найраб.
Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило отбить все атаки, добавили в центре.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВойна в СирииВ мире
Популярные комментарии
Появилась новость с Путиным, сейчас сбегутся все неравнодушные. Спасибо В.В.П. за то, что всем сердцем старается ради страны. Человек уже не раз спас страну от разрушения, спас мир в 2002 году в предстоящем Индо-Пакинстанским ядерным конфликтом. И Эрдогану кстати тоже помог спастись в процессе гос.переворота. Сегодня без участия России не принимается ни одно важное решение на Ближнем Востоке.
21 февраля, 19:42
Джон Константин
834110029
Сдерживать нужно не сирийскую армию, а Эрдогана, иначе катастрофы ему не избежать.
21 февраля, 19:51
vv.p.neznamov
9712100
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