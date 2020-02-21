Путин поприветствовал участников православного кинофестиваля "Встреча"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV международного Сретенского православного кинофестиваля "Встреча", отметив, что форум сохраняет и развивает гуманистическое наследие российского киноискусства.
Кинофестиваль будет проходить с 21 по 26 февраля в Обнинске.
"Ваш замечательный форум, который всегда проходит в атмосфере гостеприимства и взаимного уважения, выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию. Сохраняя и развивая богатейшее гуманистическое наследие отечественного киноискусства, он на деле возрождает традиции детского кинематографа, семейных просмотров. Продвигает на "большой экран" хорошие, качественные фильмы, утверждающие ценности семьи, товарищества, справедливости и сострадания", - приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Презент выразил уверенность, что фестиваль пройдет успешно, порадует участников интересными премьерами и встречами с мастерами, а также оставит самые добрые и позитивные впечатления.