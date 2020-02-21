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Религия и мировоззрение
2020-02-21T18:49+0300
https://ria.ru/20200221/1565078277.html
Путин поприветствовал участников православного кинофестиваля "Встреча"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358955_0:49:1659:982_1036x0_80_0_0_7eb1fc1639cff22da17b968eb1f3ba00.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников православного кинофестиваля "Встреча"

18:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XV международного Сретенского православного кинофестиваля "Встреча", отметив, что форум сохраняет и развивает гуманистическое наследие российского киноискусства.
Кинофестиваль будет проходить с 21 по 26 февраля в Обнинске.
"Ваш замечательный форум, который всегда проходит в атмосфере гостеприимства и взаимного уважения, выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию. Сохраняя и развивая богатейшее гуманистическое наследие отечественного киноискусства, он на деле возрождает традиции детского кинематографа, семейных просмотров. Продвигает на "большой экран" хорошие, качественные фильмы, утверждающие ценности семьи, товарищества, справедливости и сострадания", - приводятся слова Путина в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Презент выразил уверенность, что фестиваль пройдет успешно, порадует участников интересными премьерами и встречами с мастерами, а также оставит самые добрые и позитивные впечатления.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ПутинОбнинскРоссия
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