В Госдуме приветствуют планы Валерии по созданию партии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что таких умных и амбициозных женщин, как певица Валерия, должно быть больше в политике.
Ранее продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму.
"Валерия — героиня моих передач, подруга и единомышленница. Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике. С моими инициативами по законопроекту о профилактике домашнего насилия, по бэби-боксам, по вопросам равенства возможностей, я буду очень рада иметь таких единомышленниц и единомышленников как в парламенте, так и в жизни", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что женский голос должен громче звучать с думских трибун, а женский взгляд должен менять законодательство. Пушкина также пожелала певице успехов.