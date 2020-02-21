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В Госдуме приветствуют планы Валерии по созданию партии
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РИА Новости

В Госдуме приветствуют планы Валерии по созданию партии

18:32 21.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что таких умных и амбициозных женщин, как певица Валерия, должно быть больше в политике.
Ранее продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму.
"Валерия — героиня моих передач, подруга и единомышленница. Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике. С моими инициативами по законопроекту о профилактике домашнего насилия, по бэби-боксам, по вопросам равенства возможностей, я буду очень рада иметь таких единомышленниц и единомышленников как в парламенте, так и в жизни", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что женский голос должен громче звучать с думских трибун, а женский взгляд должен менять законодательство. Пушкина также пожелала певице успехов.
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КультураОксана ПушкинаИосиф ПригожинГосдума РФВалерия (Алла Перфилова)Общество
Популярные комментарии
Мало примера украинской команды комиков...
21 февраля, 18:49
Naum Vygodsky
1530000
Валерия создайте пожалуйста Женскую Общественную ПАлату, это очень нужно народу! Вы её символ!
21 февраля, 22:38
vadimbelomor
1100001
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