Евросоюз пообещал Грузии помощь в укреплении кибербезопасности

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Европейский союз осудил кибератаку на Европейский союз осудил кибератаку на Грузию и пообещал Тбилиси помочь укрепить безопасность в виртуальном пространстве, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля

"Двадцать восьмого октября 2019 года Грузия стала жертвой целенаправленной кибератаки, которая нанесла ущерб социально-экономической инфраструктуре… Сегодня Евросоюз и государства-члены (сообщества) осуждают эту кибератаку", - говорится в документе.

Итоги дня Русский след теперь в Тбилиси: кто виноват в кибератаках на Грузию?

В ЕС пообещали "продолжить помогать Грузии в повышении ее защищенности" от подобных действий в киберпространстве.

Массовая хакерская кибератака, которой подверглись сайты президента Грузии, госучреждений и СМИ, произошла осенью прошлого года. МВД Грузии, расследуя кибератаку, возбудило уголовные дела по статьям "самовольное проникновение в компьютерную систему" и "посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему".