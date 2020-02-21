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Евросоюз пообещал Грузии помощь в укреплении кибербезопасности
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РИА Новости

Евросоюз пообещал Грузии помощь в укреплении кибербезопасности

18:29 21.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Европейский союз осудил кибератаку на Грузию и пообещал Тбилиси помочь укрепить безопасность в виртуальном пространстве, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
"Двадцать восьмого октября 2019 года Грузия стала жертвой целенаправленной кибератаки, которая нанесла ущерб социально-экономической инфраструктуре… Сегодня Евросоюз и государства-члены (сообщества) осуждают эту кибератаку", - говорится в документе.
Итоги дня
Русский след теперь в Тбилиси: кто виноват в кибератаках на Грузию?
20 февраля, 21:18
В ЕС пообещали "продолжить помогать Грузии в повышении ее защищенности" от подобных действий в киберпространстве.
Массовая хакерская кибератака, которой подверглись сайты президента Грузии, госучреждений и СМИ, произошла осенью прошлого года. МВД Грузии, расследуя кибератаку, возбудило уголовные дела по статьям "самовольное проникновение в компьютерную систему" и "посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему".
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20 февраля, 17:18
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