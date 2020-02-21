Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ветераны Москвы получат ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в социальных сетях.
"В прошлом году мы посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. Все сделаем. Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной", - говорится в сообщении.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
10 февраля, 20:30Голикова пояснила, кому положены выплаты к 75-летию Победы