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Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы
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РИА Новости

Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы

18:13 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ветераны Москвы получат ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в социальных сетях.
"В прошлом году мы посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. Все сделаем. Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной", - говорится в сообщении.
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В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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