Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ветераны Москвы получат ко Ветераны Москвы получат ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в социальных сетях.

"В прошлом году мы посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. Все сделаем. Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной", - говорится в сообщении.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.