Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T18:06+0300
https://ria.ru/20200221/1565076519.html
Валерия планирует зарегистрировать партию "Сильные женщины"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1036x0_80_0_0_978f9df3fc674efaaa34d9290ead9063.jpg
РИА Новости

Валерия планирует зарегистрировать партию "Сильные женщины"

18:04 21.02.2020 (обновлено: 18:06 21.02.2020)
2966
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
"Лера планирует после принятия Конституции (после голосования по поправкам в основной закон - ред.) и празднования 75-летия Победы осенью партию "Сильные женщины", у нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин. В дальнейшем, возможно, будет баллотироваться в Госдуму", - сказал Пригожин.
По его словам, у Валерии в партии будут сопредседатели, она возглавит ее не одна.
"А в марте на Youtube-канале выйдет первый выпуск ее программы. "Программа будет называться "Почему я?". Лера будет разговаривать с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия", - рассказал супруг певицы.
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
20 февраля, 13:12
Шнуров вступил в Партию роста
225203114
Обсудить 5
Иосиф ПригожинГосдума РФВалерия (Алла Перфилова)ОбществоПолитика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
В Киеве назвали парад 9 мая "инструментом агрессивной политики" России
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве
Минтранс Мурманской области объяснил укладку асфальта в дождь и снег
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Мужчины во время переговоров
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Вика Захарова
"Колготки стекали с голеней": истории спасшихся от мучительной смерти
Свадебные кольца на автомобиле
Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
СМИ: во Вьетнаме выздоровел самый юный пациент с коронавирусом
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции Непоколебимая решимость. 5 июня 2018 года
США потеряли в Сирии оружия на 715 миллионов долларов, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния