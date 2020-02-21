Валерия планирует зарегистрировать партию "Сильные женщины"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
"Лера планирует после принятия Конституции (после голосования по поправкам в основной закон - ред.) и празднования 75-летия Победы осенью партию "Сильные женщины", у нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин. В дальнейшем, возможно, будет баллотироваться в Госдуму", - сказал Пригожин.
По его словам, у Валерии в партии будут сопредседатели, она возглавит ее не одна.
"А в марте на Youtube-канале выйдет первый выпуск ее программы. "Программа будет называться "Почему я?". Лера будет разговаривать с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия", - рассказал супруг певицы.
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