Валерия планирует зарегистрировать партию "Сильные женщины"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певица Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму , сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин

"Лера планирует после принятия Конституции (после голосования по поправкам в основной закон - ред.) и празднования 75-летия Победы осенью партию "Сильные женщины", у нее есть песня с таким названием. Она будет заниматься защитой прав женщин. В дальнейшем, возможно, будет баллотироваться в Госдуму", - сказал Пригожин.

По его словам, у Валерии в партии будут сопредседатели, она возглавит ее не одна.