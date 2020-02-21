Умер японец, переживший испытания водородной бомбы в 1954 году

ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Бывший член экипажа японской рыболовецкой шхуны "Дайго Фукурю Мару", оказавшейся в районе испытания американской водородной бомбы "Кастл Браво" на Бывший член экипажа японской рыболовецкой шхуны "Дайго Фукурю Мару", оказавшейся в районе испытания американской водородной бомбы "Кастл Браво" на атолле Бикини Маршалловых островов в 1954 году, Икэда Масахо скончался в возрасте 87 лет, передает телеканал NHK

Икэда был в числе 23 человек, находившихся на судне в тот день. Лишь один член команды – Кубояма Айкити - умер в течение года после произошедшего от цирроза печени, осложненного занесенным ему гепатитом С.

Очень многие из команды дожили до 70 и более лет. В частности, в 2019 году в возрасте 92 лет скончался другой член экипажа Мисаки Сусуму.

Шхуна "Дайго Фукурю Мару" была не единственной японской рыболовецкой лодкой, которая попала в так называемую "расширенную опасную зону" вокруг атолла Бикини, обозначенную правительством США после переоценки мощности испытаний. По примерным оценкам, в зоне выпадения радиоактивных осадков после испытания находились около 100 судов. Никому из команды "Дайго Фукурю Мару" не был присвоен статус жертв атомных бомбардировок.