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Умер японец, переживший испытания водородной бомбы в 1954 году
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РИА Новости

Умер японец, переживший испытания водородной бомбы в 1954 году

17:39 21.02.2020
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© AP PhotoЯпонская рыболовецкая шхуна Фукурю-мару
Японская рыболовецкая шхуна Фукурю-мару
© AP Photo
Японская рыболовецкая шхуна Фукурю-мару
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Бывший член экипажа японской рыболовецкой шхуны "Дайго Фукурю Мару", оказавшейся в районе испытания американской водородной бомбы "Кастл Браво" на атолле Бикини Маршалловых островов в 1954 году, Икэда Масахо скончался в возрасте 87 лет, передает телеканал NHK.
Икэда был в числе 23 человек, находившихся на судне в тот день. Лишь один член команды – Кубояма Айкити - умер в течение года после произошедшего от цирроза печени, осложненного занесенным ему гепатитом С.
Очень многие из команды дожили до 70 и более лет. В частности, в 2019 году в возрасте 92 лет скончался другой член экипажа Мисаки Сусуму.
Шхуна "Дайго Фукурю Мару" была не единственной японской рыболовецкой лодкой, которая попала в так называемую "расширенную опасную зону" вокруг атолла Бикини, обозначенную правительством США после переоценки мощности испытаний. По примерным оценкам, в зоне выпадения радиоактивных осадков после испытания находились около 100 судов. Никому из команды "Дайго Фукурю Мару" не был присвоен статус жертв атомных бомбардировок.
Сама "Дайго Фукурю Мару" была законсервирована в 1976 году и выставлена на всеобщее обозрение в токийском выставочном зале.
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31 июля 2019, 08:00
Расплавленная земля. Где испытывали самые мощные водородные бомбы
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ЯпонияСШАВ мире
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