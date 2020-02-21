У эвакуированных на Украину не зафиксировали признаков ОРВИ

Министр добавила, что сама находится в санатории вместе с гражданами, однако ей выделили отдельное помещение. "Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение. Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм. Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - отметила Скалецкая.