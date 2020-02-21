В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов

КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Вахитовский районный суд Казани в пятницу заключил под стражу на два месяца предполагаемых организатора и двух участников ячейки организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля Руслану Ширинову, Олегу Малахову и Альберту Залалтдинову", - сказал собеседник агентства.

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра". По данным ведомства, участники группы планировали совершение тяжких преступлений, в том числе с целью поиска средств для дальнейшего выезда на территорию Сирии и вступления в ряды международной террористической организации.

Отмечалось, что правоохранительными органами собраны доказательства формирования подозреваемыми на территории Татарстана ячейки объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" из трех граждан РФ и гражданина Украины.

По информации УФСБ, были задержаны предполагаемый лидер и два активных участника ячейки, в ходе обысков изъяты религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистского сообщества".