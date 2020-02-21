Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

"В отношении Идлиба все трое участников разговора выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации. Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил он.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии. Кроме того, Меркель обсудила с Эрдоганом стрельбу в немецком Ханау, где в ночь на четверг злоумышленник, предположительно из правоэкстремистских мотивов, застрелил девять человек, в том числе граждан Турции. Меркель выразила соболезнования Эрдогану в связи с этим.