Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Турции Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили опасение риском дальнейшей эскалации ситуации в сирийском Идлибе, выступили за проведение четырехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"В отношении Идлиба все трое участников разговора выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации. Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил он.
Также стороны обсудили ситуацию в Ливии. Кроме того, Меркель обсудила с Эрдоганом стрельбу в немецком Ханау, где в ночь на четверг злоумышленник, предположительно из правоэкстремистских мотивов, застрелил девять человек, в том числе граждан Турции. Меркель выразила соболезнования Эрдогану в связи с этим.
Накануне Меркель и Макрон провели телефонную беседу с Путиным. Лидеры ФРГ и Франции выразили готовность провести совместную встречу с Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе. Глава российского государства при этом подчеркнул важность нейтрализации терроризма в Сирии.