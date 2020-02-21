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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T17:30+0300
https://ria.ru/20200221/1565073526.html
Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

17:12 21.02.2020 (обновлено: 17:30 21.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Турции Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили опасение риском дальнейшей эскалации ситуации в сирийском Идлибе, выступили за проведение четырехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"В отношении Идлиба все трое участников разговора выразили общую обеспокоенность катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации. Они согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса. На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил он.
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Также стороны обсудили ситуацию в Ливии. Кроме того, Меркель обсудила с Эрдоганом стрельбу в немецком Ханау, где в ночь на четверг злоумышленник, предположительно из правоэкстремистских мотивов, застрелил девять человек, в том числе граждан Турции. Меркель выразила соболезнования Эрдогану в связи с этим.
Накануне Меркель и Макрон провели телефонную беседу с Путиным. Лидеры ФРГ и Франции выразили готовность провести совместную встречу с Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе. Глава российского государства при этом подчеркнул важность нейтрализации терроризма в Сирии.
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"Война". Эрдоган высказался о напряженной ситуации в Идлибе
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Война в СирииВойна в СирииЭммануэль МакронИдлиб (мухафаза)Ангела МеркельФранцияГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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