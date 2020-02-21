Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess

ВИНДХУК,21 фев - РИА Новости. Введение двухнедельного карантина на круизном лайнере Введение двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess , на котором у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен коронавирус , это преступные действия, необходимо было эвакуировать здоровых людей, а больных отправить на лечение, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость", - сказала Матвиенко журналистам.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.