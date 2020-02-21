Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess

ВИНДХУК,21 фев - РИА Новости. Введение двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess, на котором у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен коронавирус, это преступные действия, необходимо было эвакуировать здоровых людей, а больных отправить на лечение, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость", - сказала Матвиенко журналистам.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса