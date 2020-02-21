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Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess
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РИА Новости

Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess

17:08 21.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
ВИНДХУК,21 фев - РИА Новости. Введение двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess, на котором у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен коронавирус, это преступные действия, необходимо было эвакуировать здоровых людей, а больных отправить на лечение, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей… больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода. Вот это преступные действия. И власть должна уметь действовать ответственно, когда в этом есть необходимость", - сказала Матвиенко журналистам.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВОЗЯпонияУханьВ мире
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