В Москве "набор новорожденному" разрешили заменять выплатой

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении мер поддержки семей с новорожденными детьми в Москве , теперь такие семьи смогут получить выплату в 20 тысяч рублей вместо "набора новорожденному", соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра.

С декабря 2017 года семьи, чьи дети появились на свет в столице, получали при выписке из роддомов коробку "Наше сокровище" с вещами для новорожденного. В начале февраля депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила РИА Новости, что женщины, родившие ребенка в Москве, смогут начать получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей вместо подарочной коробки с одеждой и принадлежностями.

"Взамен получения подарочного комплекта детских принадлежностей по желанию родителей (единственного родителя), усыновителей (единственного усыновителя), опекуна выплачивается компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что компенсационная выплата назначается на новорожденного ребенка, родившегося начиная с 18 февраля 2020 года при условии, что один из родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка имеет место жительства в Москве, либо государственная регистрация рождения ребенка состоялась в Москве независимо от места жительства родителей.

На выплату не могут претендовать те, кто уже получил комплект детских принадлежностей для новорожденного.

"Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, в случае рождения двух и более детей предоставляется на каждого новорожденного ребенка... выплата предоставляется единовременно в размере 20 000 рублей", - говорится в распоряжении.