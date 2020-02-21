Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T17:03+0300
https://ria.ru/20200221/1565073128.html
В Москве "набор новорожденному" разрешили заменять выплатой
https://cdn24.img.ria.ru/images/153138/69/1531386937_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_3aaa0949f5a2a25ea123a154c190381a.jpg
РИА Новости

В Москве "набор новорожденному" разрешили заменять выплатой

17:03 21.02.2020
371
© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении мер поддержки семей с новорожденными детьми в Москве, теперь такие семьи смогут получить выплату в 20 тысяч рублей вместо "набора новорожденному", соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра.
С декабря 2017 года семьи, чьи дети появились на свет в столице, получали при выписке из роддомов коробку "Наше сокровище" с вещами для новорожденного. В начале февраля депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила РИА Новости, что женщины, родившие ребенка в Москве, смогут начать получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей вместо подарочной коробки с одеждой и принадлежностями.
Новорожденные в родильном доме
5 февраля, 18:37
ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы
"Взамен получения подарочного комплекта детских принадлежностей по желанию родителей (единственного родителя), усыновителей (единственного усыновителя), опекуна выплачивается компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что компенсационная выплата назначается на новорожденного ребенка, родившегося начиная с 18 февраля 2020 года при условии, что один из родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка имеет место жительства в Москве, либо государственная регистрация рождения ребенка состоялась в Москве независимо от места жительства родителей.
На выплату не могут претендовать те, кто уже получил комплект детских принадлежностей для новорожденного.
Палата в роддоме в Южно-Сахалинске
31 января, 04:58
Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России
"Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, в случае рождения двух и более детей предоставляется на каждого новорожденного ребенка... выплата предоставляется единовременно в размере 20 000 рублей", - говорится в распоряжении.
Также отмечается, что семьям с новорожденными детьми, регистрация рождения которых состоялась в Москве и родители (единственный родитель) которых не имеют места жительства в Москве, гарантируется проведение скрининговых исследований новорожденного ребенка и выдача сертификата на посещение ребенком первого года жизни врачей-специалистов (педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог) в государственных медицинских организациях Москвы, при условии, что мать новорожденного ребенка застрахована по обязательному медицинскому страхованию в другом субъекте Российской Федерации.
Новорожденные дети
17 февраля, 08:44Религия и мировоззрение
Замглавы ВРНС рассказал, как решить проблему демографии
100000
Обсудить 0
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель
Скорая помощь
На северо-востоке Москвы пожилая женщина пострадала в ДТП
Врачи во время операции
Подмосковные врачи прооперировали девочку с гигантизмом пальца стопы
Вход на станцию метро Некрасовка
В московском метро рассказали, кого проверяют из-за коронавируса
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Награды ветерана Великой Отечественной войны
Московские ветераны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Харькове избили гражданина Португалии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи займутся историей с резонансным дебошем в тульском кафе
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Депутат Рады: ситуация с эвакуацией из Китая сделала страну посмешищем
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Житель Новосибирска попросил запретить концерт солиста Rammstein
Автомобиль Следственного комитета России
Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния