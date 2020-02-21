Матвиенко прокомментировала временное закрытие границы России с Китаем

По решению оперативного штаба по коронавирусу, Россия с 19 февраля временно приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая. С 20 февраля временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".

"Думаю, что это было вынужденное решение правительства, и полагаю, что это решение согласовано с китайскими властями. У нас очень протяженная граница с Китаем, и мы обязаны защитить своих граждан, мы обязаны в соответствии со всеми положениями, которые у нас есть, в России в случае таких эпидемий у нас вступает в силу режим действий для органов исполнительной власти", - сказала Матвиенко журналистам.