Матвиенко прокомментировала временное закрытие границы России с Китаем

ВИНДХУК, 21 фев - РИА Новости. Временное закрытие границы РФ с Китаем - это вынужденная мера для сохранения здоровья российских граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По решению оперативного штаба по коронавирусу, Россия с 19 февраля временно приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая. С 20 февраля временно приостанавливается пропуск граждан КНР через границу РФ, въезжающих "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях".
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"Думаю, что это было вынужденное решение правительства, и полагаю, что это решение согласовано с китайскими властями. У нас очень протяженная граница с Китаем, и мы обязаны защитить своих граждан, мы обязаны в соответствии со всеми положениями, которые у нас есть, в России в случае таких эпидемий у нас вступает в силу режим действий для органов исполнительной власти", - сказала Матвиенко журналистам.
Матвиенко уверена, что туристы, туроператоры и китайская сторона отнеслась с пониманием. Спикер СФ подчеркнула, что эта мера носит временный характер.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.