В Гостином дворе проходит ярмарка Art Russia

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Гостином дворе проходит ярмарка современного искусства Art Russia и международный Арт-форум.

Новую ярмарку современного искусства Art Russia планируется сделать ежегодной, сообщила журналистам организатор мероприятия Елизавета Фролова.

"У нас получилась уже ярмарка плюс образовательный форум. Мы готовимся к тому, что ярмарку посетят больше двадцати тысяч человек", — сказала Фролова.

Она отметила, что подготовка к этому проекту длилась полтора года. "К нам пришло более четырех тысяч заявок, и сегодня на стендах вы видите то, что было отобрано экспертным советом кураторов. Мы пригласили ведущих представителей международного арт-мира", - добавила она.

Гости смогут увидеть персональные стенды более 80 художников, галерей и образовательных программ, а также принять участие в дискуссиях с экспертами по вопросам тенденций и прогнозов мира современного искусства, развития арт-рынка в XXI веке и положения России на культурной карте мира.

По словам основателя нью-йоркский лаборатории художественной криминалистики Джеффри Тейлора, "количество подделок российского искусства увеличилось, так как оно стало больше цениться по всему миру".

На Art Russia можно посмотреть работы таких художников, как Ён-Сун Ким, Джо Фрэнсис Доуден, Алексей Сергиенко и многих других.

Участник форума, ирландский концептуальный художник и звездный фотограф Кевин Эбош рассказал, что представил работы, которые выполнены с использованием современных технологий, с помощью искусственного интеллекта.

"Мне всегда нравится вести дискуссию с людьми, у которых есть образование в разных сферах, будь то математика, философия или что-либо еще.", - поделился Эбош.

Специальные гости арт-форума: куратор Louis Vuitton Moët Hennessy по арт-проектам и коллаборациям Эрве Микаэлофф, правнук Камиля Писсарро Иоахим, коллекционер Сильван Леви, основатель и владелец галереи современного искусства 55 Bellechasse Бертран Шоллер и другие.

На форуме выступят отечественные и зарубежные искусствоведы, архитекторы, дизайнеры, галеристы и коллекционеры. В программе — обсуждения развития современного арт-рынка, положение России на культурной карте мира, искусство и современные технологии, инновационные подходы к продвижению.

Спикерами ярмарки также станут: Луис Бернардо Брито, Орели Жюльен, Кари Конте, Кристина Штейнбрехер и многие другие.

На ярмарке также представлен проект " Музей исчезнувших картин " информационного агентства РИА Новости. Надев очки виртуальной реальности, можно увидеть 17 утраченных произведений искусства – от древних икон до полотен великих русских мастеров XIX – XX веков.

Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.

© РИА Новости РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин" © РИА Новости РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин"

Специальным проектом ярмарки Art Russia стал конкурс современного короткометражного российского кино об искусстве "ART RUSSIA FILM". Конкурс поддерживает творческую молодежь в сфере кинематографии. Фильм победителя показали 19 февраля в киноцентре "Октябрь".

Организаторами ярмарки Art Russia выступает корпорация "Синергия" — один из самых узнаваемых брендов в сфере российского образования и Synergy Art – ведущий образовательный проект в области искусства и арт-бизнеса.

Ярмарка современного искусства и международный арт-форум продлятся до 23 февраля.