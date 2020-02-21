В Гостином дворе проходит ярмарка Art Russia

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Гостином дворе проходит ярмарка современного искусства Art Russia и международный Арт-форум.
Новую ярмарку современного искусства Art Russia планируется сделать ежегодной, сообщила журналистам организатор мероприятия Елизавета Фролова.
"У нас получилась уже ярмарка плюс образовательный форум. Мы готовимся к тому, что ярмарку посетят больше двадцати тысяч человек", — сказала Фролова.
Она отметила, что подготовка к этому проекту длилась полтора года. "К нам пришло более четырех тысяч заявок, и сегодня на стендах вы видите то, что было отобрано экспертным советом кураторов. Мы пригласили ведущих представителей международного арт-мира", - добавила она.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
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Посетительница ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
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Посетитель ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительницы рассматривают картину на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
3 из 5
Посетительницы рассматривают картину на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКартины, представленные на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
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Картины, представленные на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
5 из 5
Посетители ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
1 из 5
Посетительница ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
2 из 5
Посетитель ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
3 из 5
Посетительницы рассматривают картину на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
4 из 5
Картины, представленные на ярмарке современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
5 из 5
Посетители ярмарки современного искусства Art Russia в Гостином дворе в Москве.
Гости смогут увидеть персональные стенды более 80 художников, галерей и образовательных программ, а также принять участие в дискуссиях с экспертами по вопросам тенденций и прогнозов мира современного искусства, развития арт-рынка в XXI веке и положения России на культурной карте мира.
По словам основателя нью-йоркский лаборатории художественной криминалистики Джеффри Тейлора, "количество подделок российского искусства увеличилось, так как оно стало больше цениться по всему миру".
На Art Russia можно посмотреть работы таких художников, как Ён-Сун Ким, Джо Фрэнсис Доуден, Алексей Сергиенко и многих других.
Участник форума, ирландский концептуальный художник и звездный фотограф Кевин Эбош рассказал, что представил работы, которые выполнены с использованием современных технологий, с помощью искусственного интеллекта.
"Мне всегда нравится вести дискуссию с людьми, у которых есть образование в разных сферах, будь то математика, философия или что-либо еще.", - поделился Эбош.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожник Андрей Шатилов на ярмарке современного искусства Art Russia
Художник Андрей Шатилов на ярмарке современного искусства Art Russia
Специальные гости арт-форума: куратор Louis Vuitton Moët Hennessy по арт-проектам и коллаборациям Эрве Микаэлофф, правнук Камиля Писсарро Иоахим, коллекционер Сильван Леви, основатель и владелец галереи современного искусства 55 Bellechasse Бертран Шоллер и другие.
На форуме выступят отечественные и зарубежные искусствоведы, архитекторы, дизайнеры, галеристы и коллекционеры. В программе — обсуждения развития современного арт-рынка, положение России на культурной карте мира, искусство и современные технологии, инновационные подходы к продвижению.
Спикерами ярмарки также станут: Луис Бернардо Брито, Орели Жюльен, Кари Конте, Кристина Штейнбрехер и многие другие.
Ярмарка современного искусства Art Russia
На ярмарке также представлен проект "Музей исчезнувших картин" информационного агентства РИА Новости. Надев очки виртуальной реальности, можно увидеть 17 утраченных произведений искусства – от древних икон до полотен великих русских мастеров XIX – XX веков.
Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.
РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин"
Специальным проектом ярмарки Art Russia стал конкурс современного короткометражного российского кино об искусстве "ART RUSSIA FILM". Конкурс поддерживает творческую молодежь в сфере кинематографии. Фильм победителя показали 19 февраля в киноцентре "Октябрь".
Организаторами ярмарки Art Russia выступает корпорация "Синергия" — один из самых узнаваемых брендов в сфере российского образования и Synergy Art – ведущий образовательный проект в области искусства и арт-бизнеса.
Ярмарка современного искусства и международный арт-форум продлятся до 23 февраля.
РИА Новости является генеральным информационным партнером Art Russia.
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