Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.

Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

"Софийская городская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех лиц – граждан России – Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова", - говорится в релизе прокуратуры.

Отмечается, что в ходе расследования удалось выяснить, что эти люди в течение многих лет, как утверждается, использовали различные "международные паспорта" с поддельными данными. В настоящее время все трое якобы проживают в Москве

Согласно предыдущему заявлению на сайте прокуратуры, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.

Ранее имена обвиняемых не указывались. На каждого из них выдан европейский ордер на арест, запрос на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции и "красный бюллетень Интерпола".

В ведомстве подчеркнули, что соответствующая информация раскрыта ввиду высокого общественного интереса к делу. По сведениям прокуратуры, удалось установить, что обвиняемый Сергей Павлов использовал удостоверение личности с инициалами "С.В.Л.", Сергей Федотов пользовался документами на имя с инициалами "Д.В.С", а Георгий Горшков - с инициалами "Е.А.Г.".

В ходе следствия также удалось собрать данные о других четырех попытках покушения на Эмилиана Гебрева, по каждому из которых проведено расследование. Установлено, что две попытки покушения на жизнь Гебрев совершены за пределами Болгарии, и о них сам он по неизвестной причине в правоохранительные органы не сообщал.

Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.

В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса - крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.

Подозреваемый в якобы покушении на убийство Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.